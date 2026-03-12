Турчин: Требования к финансовой системе Беларуси будут только расти

Требования к финансовой системе Беларуси будут только расти. Это заявил премьер Александр Турчин на расширенном заседании коллегии Министерства финансов.

12 марта подвели итоги 2025-го и поставили цели на нынешний год. Ключевая задача - повышение эффективности управления госрасходами. Каждый бюджетный рубль должен работать на результат. Необходимо продолжать работу и по оптимизации бюджетной сферы.

Владислав Татаринович, министр финансов Беларуси:

"Мы прекрасно понимаем, что наши резервы состоят и в пересмотре сети бюджетных учреждений с точки зрения оптимизации. В первую очередь исключение дублирования, а там, где мы можем высвободить соответствующие бюджетные ассигнования, они станут дополнительным источником для роста оплаты труда, повышения стимулирующих выплат и укрепления развития материально-технической базы".

Что касается республиканского бюджета, то в прошлом году он сложился с управляемым дефицитом. Государство выполняет все социальные обязательства перед гражданами. Этот же ориентир остается и на 2026-й.