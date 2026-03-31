Турпотоки из России в белорусские агроусадьбы выросли почти на 80 %

Количество россиян, отдыхающих в белорусских агроусадьбах, за год выросло почти на 80 %, отмечает Белстат.

Так, в 2025 году наши агроусадьбы посетили 21 тысяча россиян - это более 90 % от общего числа иностранных агроэкотуристов. Более 1 млн 100 тыс. граждан России в прошлом году выбрали отдых в белорусских гостиницах и аналогичных средствах размещения, и это на 16,5 % больше, чем годом ранее.

Что касается отдыха в санаторно-курортных и оздоровительных организациях, то с такой целью в Беларусь приехали 230 тысяч россиян. Это свыше 93 % от общего числа иностранцев, которые отдали предпочтение санаторно-курортному отдыху.

