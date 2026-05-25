Тысячи рабочих мест и ускоренная доставка - Wildberries достраивает мегахаб в "Великом камне"

Пример открытого бизнеса именно на благо двух стран. Крупнейший маркетплейс России выходит на новый этап развития в нашей стране. Wildberries завершает строительство логистического хаба в "Великом камне".

По оценкам, число рабочих мест - более 5 тыс. Запуск хаба вблизи национального аэропорта и транспортных магистралей М1 и М2 позволит сократить логистические издержки и сроки доставки товаров.

Новые возможности для бизнеса

В проект вложено более 100 млн долларов российских инвестиций. Этот логистический хаб в "Великом камне" теперь крупнейший в нашей стране. Общая площадь составляет 140 тыс. кв. м. Проект такого масштаба российская компания впервые реализует за рубежом, а значит, игрок пришел на наш рынок всерьез и надолго.

Александр Лебедянцев, первый заместитель главы администрации индустриального парка "Великий камень":

"В парке это одно из ключевых направлений. Комплексная логистика, 17 резидентов на данный момент реализуют проекты в данной сфере. Такие значимые проекты, как Wildberries, безусловно, являются драйвером роста экономики региона и в целом страны. У нас есть еще один большой проект Greatport, который синхронно развивается с данным проектом. Я думаю, что в октябре 2026 года будет реализация первой очереди "Бимодального контейнерного терминала Greatport"."

Развитая инфраструктура и налаженная логистика позволят быть ближе к покупателю. Под одной крышей гигант совместит функции хранения и высокоскоростной сортировки грузов. А значит, доставка товаров, минуя лишние звенья в цепочке, ускорится в разы. Да и у белорусских предприятий будет больше возможностей для экспорта в страны присутствия маркетплейса, а это на минуточку многомиллионный рынок.

Татьяна Ким, основательница и директор маркетплейса Wildberries

"Здесь больше пользы будет для предпринимателей из Беларуси, поскольку очень многие категории товаров, которые мы могли бы продавать из Беларуси, продажа пока что была осложнена отсутствием такого складского комплекса. Мы сейчас обсудили историю, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, например, белорусский лен, это тоже бренд. Или в принципе любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд, и объекты туризма, это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена работа в этом году после этого визита".

С 2024 года на Wildberries действует постоянный раздел "Сделано в Беларуси". Сейчас в его каталоге уже более 11 тыс. отечественных товаров. И за год их экспорт увеличился в 5 раз. Да, продажи растут. Но пока наши производители на маркетплейсах представлены не массово, а ведь уже половина покупателей идет за товаром в онлайн. Предприятия это понимают, поэтому намерены увереннее заходить в E-commerce.

Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром"

"Максимально сейчас стараемся нашими госпредприятиями войти в платформу Wildberries. Понимаем, что нужно двигать свою продукцию, в том числе и путем электронной продажи. За этим будущее".

Она отметила, что было подписано соглашение с Wildberries месяц назад, они выбрали лучшее предприятие отрасли, с которым хотели бы максимально выйти на маркетплейс. "Это станет толчком и возможностью, чтобы о товарах узнали наши потребители в различных странах, в тех странах, где присутствует Wildberries, чтобы это потом отразилось на цифрах продаж и возможностях наших предприятий", - отметила Надежда Лазаревич.