Общий каравай в Беларуси в 2024 году с учетом рапса составил 10,3 млн тонн. Как заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко оценивает нынешний агросезон? Об этом он рассказал в программе "Главный эфир".

Планы аграриев на 2024 год были амбициозными, отметил вице-премьер. Весной, по его словам, достаточно хорошо себя показали Минский, Гродненский, Брестский регионы, а также Гомельский и Витебский. "Однако лето сыграло злую шутку, - заметил Юрий Шулейко. - Мы планировали плюс 1,5 млн, но получили ровно половину от того, что хотели".

По его словам, в этом году хороший урожай рапса и кукурузы и в целом зерновой группы.

Хорошо сработала Минская область, и ее вклад особо значимый. Гродненская и Брестская области получили рекордный урожай, Витебщина намолотила на 100 тыс. тонн кукурузы больше, у нее второй результат по стране после Гродненской области - почти 90 центнеров с гектара.

По словам вице-премьера, к сожалению, из-за погодных условий и ряда других вопросов в Гомельской области не удалось достичь роста основных культур, которые планировались по растениеводству.

Но в целом, отметил Юрий Шулейко, год неплохой, по уборке уложились в оптимальные сроки.