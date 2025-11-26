Урожай-2025: в Беларуси намолотили свыше 11 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы

В Беларуси намолочено свыше 11 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы. В разрезе областей получено: в Минской - 2 млн 765 тыс. т, Брестской - 2 млн 219 тыс. т, Гродненской - 2 млн 186 тыс. т, Гомельской - 1 млн 442 тыс. т, в Могилевской - 1 млн 401 тыс., Витебской - 1 млн 78 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99 % площадей, что составляет 2 млн 274 тыс. га. Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет почти 44 ц/га, что выше показателей 2024 года на 5,6 ц/га. Заготовлено льнотресты на 214 тыс. т, урожайностью выше 2024 года на 12, 2 ц/га.