Усиление контроля над государственной ветеринарной службой прокомментировали в Минсельхозпроде
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля подписал указ № 109 "О повышении эффективности деятельности государственной ветеринарной службы", которым комплексно скорректирован указ от 28 июня 2019 года № 252.
Документ устанавливает четкую подчиненность всех органов и организаций госветслужбы Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. Серьезно расширяются и полномочия директора департамента (он же и главный ветврач страны).
Иван Смильгинь, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
"Сегодня есть права и обязанности у руководства Департамента ветеринарного продовольственного надзора выдавать обязательные для выполнения указания для республиканских органов госуправления, для местных распорядительных и исполнительных органов, для юрлиц, физлиц, индивидуальных предпринимателей, выдавать обязательные для выполнения указания в части ветеринарного благополучия. Сегодня часть данных мер мы уже используем - это указания о запрете ввоза на территорию страны из неблагополучных регионов той или иной подконтрольной продукции. Но данная функция будет расширена".
Помимо того что у областных и районных ветслужб появляется больше прав в пределах своих территорий, указ вводит и персональную ответственность руководителей служб на всех уровнях.