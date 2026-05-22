Узнали, как в Беларуси планируют развивать торговлю на селе

На заводе "МАЗ-Купава", откуда прямиком на проселочные дороги Беларуси выезжают автомагазины, встретились представители профильного министерства и крупных ретейлеров. Рассмотрели возможности изменения законодательства в части предоставления кредитных ресурсов и условий финансовой аренды магазинов на колесах. Обсудили и особенности эксплуатации данных машин.

Жителям отдаленных деревушек хорошо знакомы небольшие маркеты, каждый приезд которых - главное событие дня, особенно для тех, к кому родственники наведываются нечасто. Поэтому в арсенале любого продавца и водителя такой машины много вестей и продуктов. По ассортименту автолавки ничем не уступают городскому магазину, есть почти все, а если и нет, то заказать дополнительно проблем не составит. Заявку лично от каждого примут, а в следующий раз привезут. Все работает как часы.

Техника здесь выполняет важнейшую задачу. Без ее исправной службы доехать до каждого - задача архисложная, даже невозможная. Понимая это, Белкоопсоюз, крупнейший торговый оператор страны, ежегодно пополняет парк специальных авто.

Виктор Королев, первый зампредседателя правления Белкоопсоюза:

"С момента реализации указа № 309 сегодня привлечено более 200 автомобилей, которые обслуживают порядка 12 647 населенных пунктов, с численностью до 10 человек - 4,6 тыс. населенных пунктов. Уже с 2021 года мы переоборудовали фургон для удобства, в первую очередь, покупателя и для удобства продавца".

В планах организации на 2027 год закупить фургоны самообслуживания. Желания клиентов услышали: мол, хочется самому рассмотреть и выбрать товар. Ведь людям есть с чем сравнить - на современных машинах уже давно колесят частники.

Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Сегодня в нашей стране созданы достаточно хорошие условия для осуществления бизнеса в сельской местности. Работает ряд указов Президента, которые уже себя показали достаточно хорошо, и наши торговые предприятия используют льготные условия для осуществления торговли в сельской местности. На село приходит крупный ретейлер. Я думаю, что список торговых объектов и субъектов будет расширяться из года в год для того, чтобы обслуживание населения субъектами торговли было обеспечено не только в городской черте, но и непосредственно в сельской местности".

Бизнесу всегда дается зеленый свет. Предприятие "МАЗ-Купава" понимает потребность в обновлении магазинов на колесах, готово идти навстречу предприимчивым людям.

Виталий Якубов, гендиректор завода автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава":

"До настоящего момента в основном мы работали с Белкопсоюзом. Мы делали автолавки по их заказам и проектам. Сегодня мы стремимся расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Подписанные указы позволяют крупным торговым сетям выходить на этот рынок и поставлять свою продукцию".

Отечественному и зарубежному рынкам точно есть что предложить и чем удивить.