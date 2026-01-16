Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Узнали, как в условиях экстремальных морозов в Беларуси работают автолавки

Передвижная торговля на селе не останавливается даже в экстремальные морозы. Чтобы обеспечить каждого жителя Беларуси необходимыми товарами, магазины на колесах выходят на маршрут в любую погоду согласно расписанию.

В деревню Дреколье под Витебском автолавка заезжает дважды в неделю. Даже во время сильных снегопадов или морозов стараются не задерживаться, в случае форс-мажора на связи с покупателями и местными властями.

Изображение

Юлия Черник, продавец автомагазина Витебской бройлерной птицефабрики:

"Работаем в прежнем формате. Если возникают какие-то трудности (сейчас погодные условия - гололед, снег), нам помогают председатели Мазоловского и Зароновского сельсовета. Если буксуем, технику сразу отправляют. Дороги стараются чистить. Когда большие морозы, бывали случаи, что чуть-чуть лавка может прийти с опозданием, но все постоянно точки объезжаем, никого не оставляем без продукции".

За каждым мобильным магазином закреплены определенные населенные пункты. Доезжают до самых отдаленных деревень, чтобы на столе у каждого белоруса были свежие продукты.

