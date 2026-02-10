В 2025 году резиденты Минского технопарка выпустили продукции на 600 млн рублей

3.73 BYN
Автор:Редакция news.by
Минский технопарк совершенствуется и расширяет свои площади. Локация на Партизанском проспекте в столице теперь работает в полную мощь.
Трансформация индустриального наследия мотовелозавода началась 5 лет назад. Тогда цеха перенастроили на инновационный лад. Весь цикл реконструкции стал градостроительным рывком для Минска. Более 27 гектаров и 22 здания образовали единую систему технопарка. Справились на 4 года раньше плана.
В индустриальном кластере сейчас 40 резидентов. Льготная аренда, налоговые преференции, кооперационные связи - такой бизнес-климат в плюс к развитию инновационных идей.
В 2025 году резиденты Минского технопарка суммарно выпустили продукции более чем на 600 млн рублей.