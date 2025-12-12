3.72 BYN
В 2027 в Казахстане запустят беспилотные фуры
Автор:Редакция news.by
В 2027 году по дорогам Казахстана планируют запустить беспилотные грузовые автомобили. Проект изначально собираются интегрировать в международные транспортные коридоры и в целом в процесс пересечения границ с другими странами, в том числе и в ЕАЭС.
В перспективе дороги в Казахстане будут строить со специальными датчиками с учетом развития беспилотного трафика.
Использование таких технологий позволит минимизировать зарплату водителя в стоимости грузоперевозок и сократить очереди на границах, поскольку исчезнет паспортный контроль.
Фото pixabay.com