В 2027 в Казахстане запустят беспилотные фуры

В 2027 году по дорогам Казахстана планируют запустить беспилотные грузовые автомобили. Проект изначально собираются интегрировать в международные транспортные коридоры и в целом в процесс пересечения границ с другими странами, в том числе и в ЕАЭС.

В перспективе дороги в Казахстане будут строить со специальными датчиками с учетом развития беспилотного трафика.

Использование таких технологий позволит минимизировать зарплату водителя в стоимости грузоперевозок и сократить очереди на границах, поскольку исчезнет паспортный контроль.

