С 10 марта в Беларуси действуют новые тарифы на услуги по зарядке электромобилей. Изменение синхронизировано с плановым пересмотром цен на электроэнергию, сообщает Белоруснефть.

Так, зарядка переменным током, то есть медленная, теперь стоит 55 копеек за кВт*ч (ранее - 49 копеек). Зарядка быстрая - 73 копейки. При этом стоимость услуг по резервированию зарядных станций и штрафы за простой коннектора после завершения сессии остаются без изменений.