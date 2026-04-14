В Беларуси годовая инфляция снижается четвертый месяц подряд

Годовая инфляция в Беларуси снижается четвертый месяц подряд. В марте она замедлилась до 5,4 % после 5,6 % в феврале, отмечается в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития.

Основной вклад внесло снижение темпов роста цен на продовольственные товары - до 7,8 %. Месяцем ранее было 8,7 %. В ЕАБР подчеркнули: во многом это связано с более умеренным ростом цен на сезонные овощи и фрукты - 3,5 % в марте после 5,6 % в феврале. Вместе с тем до 6 % ускорилась инфляция в услугах. Связано это с переносом повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги с января на март.