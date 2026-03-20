Беларусь к 2030 году планирует увеличить производство молока до 10,5 млн т. Настоящее и будущее отрасли обсуждают в Минске. Форум "Молочный бизнес 360° - АПК, переработка, рынок" собрал руководителей предприятий, компаний, экспертов, ученых.

По производству молока на душу населения страна находится в числе мировых лидеров. На внутреннем рынке потребляется около 30 % от произведенного объема. Остальное в виде качественных и конкурентоспособных продуктов поставляется за рубеж. Десятки стран довольствуются нашей молочкой. Почему? Особого секрета нет: все делаем по ГОСТу и по совести. Конечно, статус крупнейшего мирового экспортера по многим видам молочной продукции обязывает развивать и модернизировать эту сферу. Сегодня это возведение современных молочно-товарных комплексов, а также профилакториев для телят.

Наталия Сонич, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Стоит задача не просто так повышать продуктивность дойного стада. У нас стоит задача основная к 2030 году перевести все молочное стадо на современные условия содержания. Если в республике в настоящий момент 1700 комплексов, на которых содержится почти 80 % общего поголовья по стране, то, как пример, в Брестской области удой свыше 8 т. У них уже 93 % поголовья молочных коров переведены на современные условия содержания. И цифры, естественно, говорят сами за себя. А сейчас самая главная задача - поставить всех телят в помещение, уйти от содержания телят под открытым небом. И до 1 октября более 500 профилакториев у нас будет возведено".

Без применения новейших технологий достичь колоссальных результатов сегодня сложно в любой отрасли. Вот и на молочный бизнес-форум приехали специалисты, которые уже с искусственным интеллектом на ты.

Юрий Баль, директор частной компании:

"Сегодня мы приехали на форум, чтобы показать нашу разработку в сфере цифрового животноводства. Разработка называется BURENKA TECH. Использует нейросеть, искусственный интеллект для определения животного. Т. е., как Face ID на телефоне, если вы пользуетесь этой функцией. Точно так же корова заходит на дойку, она определяет это животное по геометрии лица, по различным признакам, позволяет определять хромоту, упитанность животных по каркасу, интегрируется с современными системами управления стадом, оборудованием".