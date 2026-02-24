В Беларуси обновили правила уплаты страховых взносов в ФСЗН

В Беларуси обновили правила уплаты страховых взносов в Фонд социальной защиты населения.

Новации касаются индивидуальных предпринимателей, плательщиков налога на профдоход и ряда других категорий. Им предстоит уплатить взносы за прошлый год по-новому - сроки уже истекают. Изменения не кардинальные, однако они важны для обеспечения социальных и пенсионных гарантий в будущем. Есть ряд изменений и по выплате больничных.

Уплата взносов в ФСЗН

Приближаются сроки уплаты страховых взносов в Фонд соцзащиты населения. Но не так стремительно, как в прошлые годы. Дело в том, что даты сместили фактически на месяц - теперь индивидуальные предприниматели должны успеть до 31 марта (а не до старта весны, как было прежде). И еще важный момент! По новым правилам взносы уплачиваются с оглядкой на фактический доход.

Для сравнения: раньше предприниматель платил подоходный в том же размере 35 % от дохода, но что важно - из расчета не ниже 12 минимальных зарплат. Теперь же суммы взносов насчитают только на полученный доход, даже если ИП не вышел на зарплатный минимум. Бывает, деятельность осуществляется периодически не целый год, бывает доход не стабильный - так или иначе, число тех ИП, кто отображал в документах так называемые периоды бездействия, выросло до 60 %. В Минтруда поясняют, чтобы снизить финансовую нагрузку на предпринимателя, решили уровень "минималки" больше не учитывать.

Екатерина Лихачева, первый заместитель управляющего ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Если индивидуальный предприниматель за год отобразил доход ниже 12 минимальных зарплат, то взносы уплачиваются из фактического дохода в размере 35 %. Есть особенность: доход мы учитываем чистый, т.е. доходы минус расходы, оставшаяся сумма учитывается для расчета взносов. Если индивидуальный предприниматель отразил доход 12 минимальных заработных плат в году и выше, то взносы уплачиваются 35 % из размера 12 минимальных заработных плат. Дальше уплатил - ничего больше делать не надо. Фонд социальной защиты населения принимает платеж, самостоятельно отображает документы персонифицированного учета для формирования страхового стажа и появления права на оплату листка нетрудоспособности".

Новации затронули и плательщиков налога на профдоход или самозанятых. Таким физлицам дали право добровольно доплачивать взносы, чтобы тем самым формировать свой страховой стаж. В Минтруда напоминают: это важно для будущих пенсионных гарантий. Ведь мало лишь достигнуть пенсионного возраста, обязательно нужен 20-летний страховой стаж. А это значит, либо работодатель за нас, либо мы сами должны уплачивать страховые взносы. И здесь минимальная зарплата по-прежнему важна! В том смысле, что взносы должны уплачиваться из дохода не ниже "минималки". Не дотягивают? Значит, полный месячный страховой стаж в зачет не пойдет.

Екатерина Лихачева, первый заместитель управляющего ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Понимая, что у плательщиков налога на профдоход как с большей части годовой стаж не формируется. По инициативе самих плательщиков, у них было такое желание доплачивать взносы, у нас появилась такая новация. Первый раз взносы можно было заплатить за 2024 год в 2025-м. С 18 августа - это дата вступления в силу закона - до 30 сентября. Сегодня за 2025 год можно заплатить до 31 марта текущего года. Рассчитанная сумма взносов находится в личном кабинете плательщиков взносов, плательщика налога на профдоход. Можно посмотреть на портале, можно посмотреть в мобильном приложении ФСЗН, либо зайти в ЕРИП и по УНПФ узнать сумму, которую мы рассчитали".

Страховые взносы - это еще и важные социальные гарантии. Не платите? Значит и нет оснований требовать оплаты, например, больничного - все честно! Так что самозанятым стоит взять на заметку! Ну а для тех, кто исправно платит, подкорректировали подходы. Теперь суммы пособий зависят от трудового стажа, но касаются не всех. Лишь ИП, адвокатов и нотариусов.

Елена Лосева, начальник управления ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Если говорить про размер пособия по временной нетрудоспособности, то у тех лиц, у которых период уплаты обязательных страховых взносов составляет 10 календарных лет и более, соответственно размер определяется 100 % с первого дня нетрудоспособности. Для тех, у кого период уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда составляет менее 10 лет, соответственно, 80 % с первого дня нетрудоспособности за весь период нетрудоспособности".