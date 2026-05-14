В Беларуси объем рынка интернет-площадок за 2020-2024 годы вырос в 28 раз

Объем рынка интернет-площадок в Беларуси за 2020-2024 годы вырос в 28 раз, подсчитали в МАРТ. Потребители все больше доверяют интернет-торговле. Это связано с сервисом, удобством, логистикой, большим количеством пунктов выдачи.

По данным Торгового реестра, с 2021 по 2025 год количество интернет-магазинов увеличилось в 2,6 раза - до почти 26,5 тыс. (цифры на 1 января 2026 года).

В розницу через интернет торгуют 16 800 субъектов хозяйствования. За 2021-2024 годы удельный вес розничного товарооборота интернет-магазинов вырос в два раза и составил 11,7 % в общем объеме розничной торговли.

