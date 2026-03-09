В Беларуси определены размеры матпомощи ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы

По 2,5 тыс. руб. начислят лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы войны; тем, кто работал на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов, а также лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период его блокады и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда".