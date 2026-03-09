3.72 BYN
В Беларуси определены размеры матпомощи ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы
В Беларуси определены размеры ежегодной матпомощи ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы - постановление принято правительством.
По 5 тыс. руб. выплатят инвалидам и участникам войны, лицам, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях по защите Отечества.
По 2,5 тыс. руб. начислят лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы войны; тем, кто работал на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов, а также лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период его блокады и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
По 1,5 тыс. руб. выплатят членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы войны; бывшим узникам (в том числе несовершеннолетним) фашистских концлагерей, тюрем, гетто; инвалидам с детства вследствие военных действий. Выплата материальной помощи будет проводиться с 4 по 8 мая.
Фото БЕЛТА