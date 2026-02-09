В Беларуси откроют фармацевтический центр при поддержке индийской компании Cipla

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5119585-743d-4fe4-83a4-5eaa69a490ac/conversions/2e5237fb-9f42-4763-946d-4fbe79a22d91-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5119585-743d-4fe4-83a4-5eaa69a490ac/conversions/2e5237fb-9f42-4763-946d-4fbe79a22d91-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5119585-743d-4fe4-83a4-5eaa69a490ac/conversions/2e5237fb-9f42-4763-946d-4fbe79a22d91-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5119585-743d-4fe4-83a4-5eaa69a490ac/conversions/2e5237fb-9f42-4763-946d-4fbe79a22d91-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

Визит председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Караника в Индию, одну из ведущих фармдержав мира, принес конкретные результаты в ключевой сфере сотрудничества - фармацевтике. Центральным итогом стало углубление сотрудничества с индийским фармацевтическим гигантом Cipla, которое переходит на новый уровень. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Когда встал вопрос о необходимости создания в Минске научно-технологического центра прикладной фармацевтики, партнером была выбрана компания Cipla. Она частично финансировала этот проект и мы обсуждали вопросы обучения персонала будущего центра, передачи компетенций, помощи в освоении методик валидации технологических процессов", - заявил Владимир Караник.

Индийский партнер не только стал софинансистом проекта, но и подтвердил готовность к масштабной передаче компетенций. После посещения R&D-центра Cipla, белорусская делегация убедилась в правильности выбора. "Мы поняли, что мы выбрали правильного партнера. Они готовы хоть завтра на обучение принять наших специалистов. Они готовы на этапе ввода в эксплуатацию и настройки оборудования направить своих специалистов", - отметил председатель Президиума НАН Беларуси.

Работа будет вестись в области освоения и валидации процессов по освоению новых лекарственных форм: многослойные таблетки, таблетки с контролируемым высвобождением. Важно и то, что на мощностях "Академфарма" будет производиться выпуск препаратов для лечения социально значимых заболеваний - онкология, заболевание сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Сроки открытия амбициозные. Центр должен быть введен в эксплуатацию в течение года. Представитель совета директоров Cipla уже согласился приехать на открытие, что подтвердит получение научно-методической помощи от департамента R&D компании Cipla.

Сотрудничество выходит за рамки фармацевтики. Визит в Индию выявил потенциал для кооперации и в других сферах. Производятся поставки белорусского оборудования для работы в экстремальных условиях (запыленность, неблагоприятных погодных условиях), которая обеспечена благодаря использованию технологии воздушных подшипников. "Также мы предложили вопросы, касающиеся экологии. Это тоже та тема, которая сейчас активно волнует не только индийских ученых, но и все общество. Надо сохранить и восстановить природу", - отметил Владимир Караник.

Помимо этого обсуждается организация передачи белорусских технологий и производство дронов на территории Индии. "Это уже будет одной из первых совместных операций, когда трансфер технологий осуществлен не из Индии в Беларусь, а от Академии наук нашим индийским партнерам", - подчеркнул председатель Президиума НАН Беларуси.