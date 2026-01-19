В Беларуси построят 200 супербыстрых зарядок для электрокаров

В 2026 году в Беларуси построят более 330 новых объектов зарядной инфраструктуры для электрокаров.

Государственный оператор "Беларуснефть" объявил о планах по значительному расширению своей сети. Особый акцент будет сделан на внедрении супербыстрых зарядных комплексов, которых планируется построить около 200.