В Беларуси построят 200 супербыстрых зарядок для электрокаров
Автор:Редакция news.by
В 2026 году в Беларуси построят более 330 новых объектов зарядной инфраструктуры для электрокаров.
Государственный оператор "Беларуснефть" объявил о планах по значительному расширению своей сети. Особый акцент будет сделан на внедрении супербыстрых зарядных комплексов, которых планируется построить около 200.
Эти высокомощные станции появятся в Бресте, Витебске и Могилеве, а также на основных национальных автомагистралях.