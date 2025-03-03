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В Беларуси продлили действие дополнительных мер поддержки экспорта до конца 2026 года
Правительство продлило до конца 2026 года действие дополнительных мер поддержки экспорта в части определения условий экспортного финансирования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 января 2023 года №58, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Документом предусмотрены соответствующие изменения в постановление правительства №58 "Об условиях экспортного финансирования" от 24 января 2023 года.
Условия финансирования экспорта определены указом Президента Беларуси №534 "О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)" от 25 августа 2006 года. Постановлением дополнительно определены условия на 2023-2026 годы. Так, Банком развития и банками предоставляются экспортные кредиты резидентам (за исключением лизинговых организаций) для производства товаров, включенных в соответствующий перечень правительства и последующей их реализации.
Кредиты выдаются в размере, который не может превышать одновременно стоимости экспортного контракта для краткосрочных экспортных кредитов и 85 % стоимости экспортного контракта для долгосрочных экспортных кредитов.
Экспортные кредиты в российских и белорусских рублях предоставляются с уплатой процентов в размере не менее 2/3 ключевой ставки Центробанка РФ и ставки рефинансирования Национального банка Беларуси.
Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.