Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

В Беларуси резидент ПВТ хочет запустить первый криптобанк

Первая заявка о готовности участвовать в проектах по созданию криптобанков в Беларуси поступила в Нацбанк. Заявление на его регистрацию будет подано уже в ближайшее время.

Сообщается, что вновь созданная компания будет соответствовать всем регуляторным требованиям, предъявляемым к криптобанкам, и предложит рынку инновационные финансовые продукты, которые сочетают надежность и привычность классических банковских операций с технологичностью, скоростью и удобством решений на базе токенов.

На первом этапе криптобанк сосредоточится на открытии и обслуживании счетов, эмиссии криптокарт и запуске криптоэквайринговых сервисов. Позднее к услугам добавят криптовалютные займы и вклады, услуги доверительного управления криптовалютой, а также инвестпроекты по токенизации.

Разделы:

Экономика

Теги:

ПВТкриптовалюта