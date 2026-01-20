3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
В Беларуси резидент ПВТ хочет запустить первый криптобанк
Первая заявка о готовности участвовать в проектах по созданию криптобанков в Беларуси поступила в Нацбанк. Заявление на его регистрацию будет подано уже в ближайшее время.
Сообщается, что вновь созданная компания будет соответствовать всем регуляторным требованиям, предъявляемым к криптобанкам, и предложит рынку инновационные финансовые продукты, которые сочетают надежность и привычность классических банковских операций с технологичностью, скоростью и удобством решений на базе токенов.
На первом этапе криптобанк сосредоточится на открытии и обслуживании счетов, эмиссии криптокарт и запуске криптоэквайринговых сервисов. Позднее к услугам добавят криптовалютные займы и вклады, услуги доверительного управления криптовалютой, а также инвестпроекты по токенизации.