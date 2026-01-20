В Беларуси резидент ПВТ хочет запустить первый криптобанк

Первая заявка о готовности участвовать в проектах по созданию криптобанков в Беларуси поступила в Нацбанк. Заявление на его регистрацию будет подано уже в ближайшее время.

Сообщается, что вновь созданная компания будет соответствовать всем регуляторным требованиям, предъявляемым к криптобанкам, и предложит рынку инновационные финансовые продукты, которые сочетают надежность и привычность классических банковских операций с технологичностью, скоростью и удобством решений на базе токенов.