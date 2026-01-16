В Беларуси создается криптобанк. Указ о его работе сегодня подписал Президент. Документ направлен на укрепление имиджа нашей страны как флагмана в сфере финансовых IT-технологий, также он призван придать дополнительный импульс притоку прямых иностранных инвестиций в Беларусь.

Для допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента ПВТ и быть включен в реестр Нацбанка, также обязан соблюдать требования нашего законодательства, обеспечивать сохранность активов и прозрачность расчетов.

Президент подписал указ о криптобанках и токенах

Один самых ожидаемых документов финансовым сообществом Беларуси. О том, что криптобанку у нас быть, впервые прозвучало в сентябре прошлого года на совещании у Президента. Тогда Национальному банку поручили разработать проект указа. Беларусь здесь является первопроходцем с точки зрения мировой финансовой системы. И мы, нарабатывая свой уникальный опыт, сразу сформировали нормативно-правовые основы для работы криптобанка. Сразу важно сказать, что его функционал будет намного шире, чем возможности тех же криптобирж. По сути криптобанк помимо широкого спектра банковских и платежных операций также имеет право совершать операции с токенами.

Первый криптобанк может появиться в Беларуси уже через полгода

Сейчас эти функции разделены: IT-компании работают с токенами и не оказывают классические банковские услуги, а банки наоборот. Указ дает старт новым финансовым продуктам, например, криптовкладам и криптокартам.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Мы не будем рассматривать в рамках криптобанка криптовалюту как отдельный инструмент. Это будет полноценная валюта, которой он сможет оперировать на своем балансе наравне с обычными фиатными деньгами. То есть граждане смогут выпускать карты, которые будут привязаны исключительно к криптосчету. Предприятие сможет держать остатки средств на счете, структурой которого будет криптовалюта".

Первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси добавил, что в рамках этого указа предусматривается возможность получения заработной платы в криптовалюте самозанятыми гражданами при условии, что они будут получать ее через криптобанк.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Есть еще ряд других новаций, которые существенно расширяют возможности использования криптовалют, но именно в рамках создаваемого института криптобанков".

"Криптобанки будут подчиняться с точки зрения контроля Национальному банку, - подчеркнул он. - Это очень важная инновация. Канонический подход к надзору будет обеспечивать несколько аспектов. Прежде всего, это безопасность хранения денег, как фиатных, так и крипты. Второе важное направление - это соблюдение показателей финансовой устойчивости и устойчивости непосредственно своего института. Соответственно, со стороны Национального банка будут установлены требования, какие нормативы необходимо будет соблюдать криптобанку, для того, чтобы у всех была уверенность в том, что, направив туда свои средства, неважно какие - фиатные или крипто, эти средства будут надежно сохранены, и в любой момент гражданин или юридическое лицо сможет ими воспользоваться".

Создание для инвесторов прозрачных условий допуска на рынок

Подчиненность криптобанков классическим требованиям ко всей системе в стране повысит безопасность активов и прозрачность операций, а значит, снизит риски мошенничества. Согласно указу, криптобанку для работы нужно получить ”двойную лицензию“ - разрешение ПВТ и включение в реестр Нацбанка.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления национального банка Беларуси:

"Данный указ готовился Национальным банком совместно с секретариатом Наблюдательного совета "Парка высоких технологий, также привлекалось экспертное сообщество, активное участие принимал Всеволод Янчевский. Поэтому документ получился комплексным, учитывающим все аспекты банковской деятельности и деятельности, связанной с криптовалютами".

Александр Егоров отметил, что глава государства четко поставил задачу и потребовал, чтобы в нормативном акте были выписаны все те нюансы, которые должен учесть инвестор при работе в Республике Беларусь, чтобы потом не возникало дополнительных вопросов. "Соответственно, все это было четко прописано в проекте указа, который поддержан главой государства", - подчеркнул он.

Указ о криптобанках - эволюция финансовой системы Беларуси

Регулятор уверен, указ о криптобанках и токенах - это стратегическая и своевременная эволюция нашей финансовой системы. Эффект почувствует и финансовый рынок, и экономика в целом.

Новые способы проведения трансграничных платежей