В Беларуси увеличены размеры госсубсидий на открытие своего дела

В Беларуси увеличены размеры государственных субсидий на открытие своего дела. Теперь безработные могут получить от государства на реализацию своего бизнеса более 10 тыс. рублей. И это максимальный размер поддержки.

Главное условие - запуск дела на базе научных разработок. Выплаты на открытие бизнеса пересчитаны в связи с повышением бюджета прожиточного минимума. Размеры субсидий зависят от места и сферы деятельности. Так, в городах начинающий предпринимать может рассчитывать на 5 тыс. 605 рублей и 82 копейки. В малых городах, районах с высокой нагрузкой на рынок труда и сельской местности выплата составит 7 тыс. 644 рубля и 30 копеек.

Сергей Кацко, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Для получения субсидий безработный должен обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите, где он зарегистрирован, с заявлением, где должен указать размер субсидий, а также предоставить бизнес-план. После того как с безработным будет заключен договор, предоставлена субсидия, ему необходимо ее использовать в течение трех месяцев с момента предоставления на приобретение оборудования, покупку механизмов, материалов либо оплату каких-то услуг, а также другие цели для организации своей индивидуальной предпринимательской деятельности".