В Беларуси введены новый правила кредитования и строгие лимиты на микрозаймы

С 25 ноября 2025 года в Беларуси начал действовать новый закон "О потребительском кредитовании и потребительском микрозайме", который усиливает защиту прав заемщиков и вводит строгие ограничения на микрозаймы. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Как пояснила заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Илона Ледницкая, закон устанавливает единые подходы к регулированию потребительских кредитов и микрозаймов. Основные новации касаются полного информирования на всех этапах взаимодействия гражданина с банком, размещения на сайтах финансовых организаций перечня необходимых документов и сроков их рассмотрения, предоставления графика платежей, возможности получения отсрочки исполнения обязательств по кредитному договору в трудных жизненных ситуациях.

Особое внимание уделено регулированию микрозаймов. "Не менее важным нововведением данного закона является снижение предельного размера процентов за пользование микрозаймами. Он устанавливается в зависимости от срока предоставления микрозайма", - отметила эксперт.

Установлены следующие лимиты:

для микрозаймов до 1 года проценты не могут превышать сумму займа;

для займов свыше 1 года проценты ограничены двукратным размером займа.

"Наши граждане очень активно пользуются кредитами в банках нашей страны. На сегодняшний день задолженность по потребительским кредитам перед банками составляет более 29 млрд белорусских рублей. Из них около 60 % - это кредиты на финансирование недвижимости и порядка 40 % - это потребительское кредитование. В 2025 году прирост потребительского кредитования составляет порядка 14 %. При этом темпы роста кредитов на приобретение товаров отечественного производства растут более высокими темпами и составляют около 42 %", - рассказала Илона Ледницкая.