В Беларуси за пять лет пенсии выросли почти в 2 раза

В Беларуси за последние пять лет пенсии выросли почти вдвое. Напомним, в феврале выплаты проиндексировали на 10 %. Средний размер сегодня у неработающих пенсионеров - чуть более 1070 рублей.

В 2025 году социальная сфера ощутила ряд новаций. Среди них - отмена ограничений размера пенсии для тех, кто продолжает трудиться на заслуженном отдыхе. Таких в стране более 110 тысяч. Итоги минувшего года и всей пятилетки подвели на коллегии Минтруда.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Уровень реально располагаемых доходов населения за пятилетку составил темп роста 126 %. Это при задаче 120 %. При этом видим, что реально содержание всех видов доходов выросло. Это заработные платы, пенсии и пособия. Можно гордиться тем, что государство нашло возможность за пятилетку увеличить заработную плату учителей, врачей более чем в два раза, других работников социальной сферы".