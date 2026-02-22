В Беларуси запланировано возвести 48 современных МТК и более 500 профилакториев для телят

Сфера АПК остается под пристальным вниманием главы государства. Это стратегический фундамент национальной экономики и сельской инфраструктуры. Сегодня мы способны и себя прокормить, и поставить продовольствие на экспорт. Однако ситуация с падежом животных настораживает. На совещании с правительством по итогам прошлого года прозвучало, что работа по воспроизводству фактически провалена.

За прошлый год приплод снизился на 10 тыс. телят. И это дает повод пересмотреть технологические подходы в процессе выращивания малышей до состояния высокоудойной коровы или племенного быка. Глава государства поручил срочно начать строительство современных профилакториев для телят, где риски заболеваний минимальны, а процент выживаемости максимальный.

Успех в животноводстве напрямую зависит от здоровья молодняка. Телята - будущее высокоудойного стада, а значит, инвестиции в их здоровье окупятся многократно. В филиале "Советская Белоруссия" Речицкого комбината хлебопродуктов более 8 тыс. буренок, половина - молодняк. На молочно-товарном комплексе "Адамовка" подрастают телята.

Современный профилакторий - не просто помещение, а высокотехнологичный комплекс с хорошими условиями для роста и развития телят. Этот на 90 малышей построили за 4 месяца. С наступлением сильных холодов телят перевели под крышу. Индивидуальный подход каждому животному.

Петр Носиков, и. о. директора филиала "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий КХП":

"Себестоимость этого профилактория на 90 мест составляет около 200 тыс. белорусских рублей. Это небольшие деньги. Мы сделали это все хозспособом. Своя стройбригада, 12 человек, производят работы, меньше затрат на накладные расходы. Осталось чуть-чуть забетонировать и поставить стойловое оборудование специальное, которое поместится в это помещение".

Осталось закончить с основанием под установку еще 20 клеток-домиков, довести до ума канализационную систему и до конца механизировать процесс ухода и кормления телят. Полное выполнение рекомендаций ученых - архиважно. Только в этом случае малыши растут здоровыми и быстро прибавляют в весе.

Ольга Пронуза, ветврач филиала "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий КХП":

"В профилактории среднесуточный привес должен быть не ниже 750 г, мы добиваемся этих результатов. Все, что было предписано Министерством сельского хозяйство, все исполняется. Трехразовая выпойка пастеризованным молоком не ниже 38-39 градусов, также своевременные ветеринарные мероприятия плюс содержание - они у нас на соломенной подстилке и также питательный комбикорм".

Юлия Зубко, начальник производства МТК "Адамовка" филиала "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий КХП":

"В данных боксах они содержатся 2-2,5 месяца, в дальнейшем мы их переводим в шатры открытого типа на улицу, там они доращиваются до 3 месяцев, дальше переводятся именно в групповые станки в телятниках".

Проблему падежа глава государства держит на личном контроле. Президент неоднократно обращает внимание, что во главе угла дисциплина трудовая и технологическая. Сегодня не досмотрели, не докормили, завтра нет молока и мяса. А этого допустить нельзя.

"Откуда потом будут здоровый скот, привесы и надои, если такой технологический бардак в хозяйствах? Зато по падежу уже в этом году установили очередной антирекорд - 19,2 тыс. за один месяц только КРС. Я не говорю о свиньях, птице и т. д. Рост в полтора раза! И удивляют меня рассуждения отдельных руководителей и членов правительства, губернаторов: "Мы в течение года поправим". Что вы поправите, если уже 20 тыс. за один месяц погибли?" - отметил Александр Лукашенко 17 февраля 2026, принимая отчет правительства за 2025 год.

Поручение главы государства - создать оптимальные условия для содержания телят профилакторного периода. До 1 ноября 2026 года всех малышей нужно перевести в помещения.

На примере Кировского района участникам республиканского семинара показали возможные варианты профилакториев и оборудование для них. Помещения должны быть просторными. В тренде - облегченные конструкции и прогрессивная техника в помощь животноводам.

Наталия Сонич, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Хотим показать, когда будет проектироваться и строиться профилакторий, чтобы помещения были не маленькие подсобные 2х2, а минимум 40 кв. м. Когда вручную моется ведро и оборудование, можем некачественно помыть, а машина быстро и качественно помоет и продезинфицирует. Сохранность поголовья - это главное".

Сельхозпроизводители вправе выбирать подходящий вариант профилактория исходя из финансовых возможностей. Главное - обеспечить соблюдение технологии с акцентом на комфорт и для животных, и для специалистов.

Игорь Дорофейчик, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Сегодня цель - технологии, улучшение сохранности скота, строительство максимально дешевых профилакториев и максимально оснащенных, чтобы облегчить работу".

В агрокомбинате "Холмеч" молодняк в индивидуальных боксах на соломенной подстилке. После завершения цикла содержания телят целый ряд домиков перемещают, а солому вычищают трактором.

Алла Маслюк-Синюгина, первый зампредседателя - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого райисполкома:

"Мы содержим телят в этих профилакториях до трех месяцев, мы переводим телят в групповое содержание, а эта сторона практически 7-14 дней находится на санитарной обработке, чтобы мы могли заселить на санитарно обработанное место новых телят. В текущем году мы запланировали строительство 10 профилакториев на 1,7 тыс. голов".

Технологии совершенствуются. Нужно успевать. Например, молочное такси - уже не новинка, а обыденность на современных МТК.

Надежда Беленок, заведующая МТК-600 КСУП "Агрокомбинат "Холмеч":

"Теленок получает теплое молоко. В молочном такси поддерживается температура до 38 градусов. Для доярок тоже очень хорошо, в тепле работают. В профилакториях намного лучше, чем на улице в домиках, Телята стояли мокрые в дождь, нужно было постоянно их подстилать. Здесь телятам намного лучше, нет сквозняков, сухо".