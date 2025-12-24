В Беларуси запретят переводы в иностранные банки в пользу компаний-организаторов азартных игр.

Ограничения на платежи вводятся с 2 февраля 2026 года. Как раз с этой даты начнет действовать положение об игорном бизнесе, где и прописан запрет на переводы в иностранные банки в пользу получателей, которые занимаются азартными играми, тотализаторами, лотерейными билетами, фишками казино, ставками на гонки (бега) и т. д.