В Беларуси запретят переводы в иностранные банки в пользу компаний-организаторов азартных игр
Автор:Редакция news.by
В Беларуси запретят переводы в иностранные банки в пользу компаний-организаторов азартных игр.
Ограничения на платежи вводятся с 2 февраля 2026 года. Как раз с этой даты начнет действовать положение об игорном бизнесе, где и прописан запрет на переводы в иностранные банки в пользу получателей, которые занимаются азартными играми, тотализаторами, лотерейными билетами, фишками казино, ставками на гонки (бега) и т. д.
В связи с этим крупнейший банк страны вводит целый ряд ограничений, например, запрет на оплату ставок в тотализаторах, казино и на других подобных площадках с "Карты учащегося", с карточек "Белкарт-Премиум" в рамках комплексного продукта "Детский" и так далее.