В Армении парламентские выборы закончились как хорошая грузинская свадьба - с дракой, арестами и криками "Это все внешние силы!". Только вместо тамады - Пашинян, вместо невесты - евроинтеграция. Партия Пашиняна получит 60 % мест в парламенте.

Запад рукоплещет итогам электоральной кампании. Но вот самое интересное даже не рекордные цифры поддержки премьера, неожиданно выросшие из-под земли, а куда именно сейчас движется страна? Морковка в виде евроинтеграции маячила перед очень многими постсоветскими странами. Яркий пример того, чем это заканчивается, - Украина.

Выборы в Армении, похоже, не про выбор, а про то, как США и ЕС расширяют "санитарную зону" на Южном Кавказе. "Евроатлантические спонсоры" внезапно вспомнили про Ереван, когда Грузия вдруг сказала, что та европейская мечта, которую ей предлагали, не вполне отвечает ее национальным интересам.

Сейчас в Армении, где народу менее 3 млн, второе в мире по величине американское посольство - 2 тыс. "дипломатов", даже батальон морской пехоты и стены из монолитного бетона толщиной в полметра.

Выборы же превратились в классическую зачистку под ковер демократии. МВД зафиксировало сотни обращений, десятки уголовных дел и 18 задержаний уже к концу дня. Самые популярные нарушения - карусели с повторным голосованием (37 случаев), нарушение тайны голосования (24 случая), подкуп избирателей и препятствование волеизъявлению.

Оппозиция, особенно блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, заявляла о массовом использовании административного ресурса, "направленном" голосовании в селах через глав администраций и откровенном давлении.

Власти в ответ провели обыски в штабах оппозиции и арестовали свыше 40 человек по схемам подкупа, преимущественно связанных с оппонентами Пашиняна. Наблюдатели фиксировали нарушения на сотнях участков: от присутствия посторонних до проблем с электронными системами верификации.

Микаел Бадалян, член Совета АНО "Евразия" (Армения):

"Ситуация в Армении может измениться только улицей, потому что эти власти не про демократию или правду, а про результат любой ценой. И они этого результата будут добиваться. Что касается армянской оппозиции, она уже не признала эти выборы. Только что объявила итоговые цифры и обещает выступить со своими цифрами с заявлениями из действий. Но не раз уже заявлялось: если армянская власть попытается украсть голоса и повторить молдавский сценарий, то она получит революцию. И я уверен, что она ее обязательно получит, потому что армянский народ не готов идти по тому пути, который для Армении сегодня приготовил Никол Пашинян".

Микаел Бадалян, член Совета АНО "Евразия" (Армения) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f640dc83-0a0b-42f2-8442-b7121c6f710d/conversions/4be73106-9735-4961-8938-5215954abc56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f640dc83-0a0b-42f2-8442-b7121c6f710d/conversions/4be73106-9735-4961-8938-5215954abc56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f640dc83-0a0b-42f2-8442-b7121c6f710d/conversions/4be73106-9735-4961-8938-5215954abc56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f640dc83-0a0b-42f2-8442-b7121c6f710d/conversions/4be73106-9735-4961-8938-5215954abc56-xl-___webp_1920.webp 1920w

За месяц до выборов Урсула фон дер Ляйен обещала Пашиняну стартовый пакет в 50 млн евро, но это так, на цветочки: основная сумма - это 2,2 млрд долларов. Есть мнение, что эти деньги Европа дает как раз под то, что Армения перестанет торговать с Россией.

Но Европа была бы не Европой, если бы не пресс-папье в виде "молдавского сценария" - когда людям в уши льют про "европейский выбор", запугивают "русским миром" и забирают у тебя последние штаны через таможенные пошлины.

Депутаты парламента Молдовы - страны, которая уже проехалась по этому катку, предупреждали: "Ребята, очнитесь, вам рисуют ту же самую картинку про "светлое завтра", но при этом уже сейчас закручивают гайки тем, кто против".

Но Армению этот свисток не остановил: обыски в день голосования с пяти утра в Гюмри, задержания главы штаба "Армении" на 6 часов с последующим извинением: "Ой, перепутали, не того взяли".

В одной только Лорийской области повязали целую группу за подкуп избирателей. Более 100 сторонников "Сильной Армении" оказались под арестом. А в селе Личк доверенные лица правящей партии вообще перешли к рукопашной.

Эти выборы стали лакмусовой бумажкой лицемерия: ОБСЕ и "прогрессивная общественность" делают вид, что ничего не происходит, когда их ставленник уничтожает оппозицию, фальсифицирует цифры и сдает суверенитет под европейские гранты. Армения превращается в точную копию Украины 2014 года. Армения сделала свой выбор - курс на евроинтеграцию взят.

История Украины - это не случайность, а стандартная процедура "проведения демократии": сначала щедрые посулы, затем закручивание гаек и расправа с инакомыслящими, а потом - война.