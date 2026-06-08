В Австралии появится новый завод Rheinmetall

Австралия заключила контракт с немецким оборонным концерном Rheinmetall на производство артиллерийских боеприпасов.

Новое предприятие построят в городе Мэриборо, его стоимость составит 47 млн долларов. Об этом сообщил вице-премьер и министр обороны Австралии.

Завод начнет работу к концу 2028 года. Планируется выпускать не менее 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год с возможностью дальнейшего увеличения объемов производства.