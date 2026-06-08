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В Австралии появится новый завод Rheinmetall
Автор:Редакция news.by
Австралия заключила контракт с немецким оборонным концерном Rheinmetall на производство артиллерийских боеприпасов.
Новое предприятие построят в городе Мэриборо, его стоимость составит 47 млн долларов. Об этом сообщил вице-премьер и министр обороны Австралии.
Завод начнет работу к концу 2028 года. Планируется выпускать не менее 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год с возможностью дальнейшего увеличения объемов производства.
Одновременно правительство объявило о выделении почти 6,5 млн долларов на модернизацию производственной линии по выпуску корабельных боеприпасов. Проект является частью программы развития национального производства вооружений и боеприпасов.