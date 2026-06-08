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ЕС разрешил своим кораблям задерживать иностранные танкеры
Автор:Редакция news.by
Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры. При этом основание - предположение, что судно может перевозить российскую нефть. Об этом заявила глава европейской дипслужбы по прибытии на встречу министров обороны стран ЕС на Кипре.
Кая Каллас уточнила, что задержания разрешено проводить в рамках спецоперации военно-морских сил ЕС. Она была развернута в Средиземном море в 2020 году для инспекций торговых судов, чтобы предотвратить незаконные поставки оружия в Ливию.
Кроме того, операция собирает данные о незаконном экспорте нефти из страны, помогает в подготовке ливийской береговой охраны и отслеживает маршруты контрабандистов.