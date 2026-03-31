В Беларуси засеяно почти 40 % площадей ранних яровых культур
Автор:Редакция news.by
Весна благоволит белорусским аграриям. Наращивание температурного потенциала идет равномерно, не было быстрого таяния снега, и это положительно влияет на ход посевной, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Освоено по стране уже почти 40 % площадей.
Сев ранних яровых завершили шесть районов Брестской области, в пяти - начали сеять сахарную свеклу. Две трети площадей засеяно ранними зерновыми в Гродненском регионе, почти половина - в столичном.
Во время весенних работ на поля Гомельской области выйдет около 10 тысяч единиц сельхозтехники, там посеяна почти треть ранних зерновых. В посевную кампанию включились все районы Могилевской области. Витебская - план по посевной выполнила на 10 %.