В Беларуси засеяно почти 40 % площадей ранних яровых культур

Весна благоволит белорусским аграриям. Наращивание температурного потенциала идет равномерно, не было быстрого таяния снега, и это положительно влияет на ход посевной, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Освоено по стране уже почти 40 % площадей.

Сев ранних яровых завершили шесть районов Брестской области, в пяти - начали сеять сахарную свеклу. Две трети площадей засеяно ранними зерновыми в Гродненском регионе, почти половина - в столичном.