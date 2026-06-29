Сергей Михневич объяснил, почему уровень доверия между Беларусью и Китаем уникальный

Беларусь и Китай продолжают укреплять стратегическое партнерство, которое сегодня называют одним из наиболее доверительных на международной арене. Причем речь идет не только о взаимодействии на уровне руководителей государств, но и о прочных связях между народами.

Сергей Михневич, ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН:

"Такой уровень взаимодействия не является характерным для сотрудничества Китая с другими странами. О высоком уровне доверия могут говорить отношения с Республикой Беларусь, с Российской Федерацией и лишь некоторые другие государства".

Специалист отметил, что высокий уровень доверия характерен не только для лидеров государств, но и для отношений между народами. "Все взаимодействия на международной арене в конечном счете преследуют очень простую и базовую цель - сделать так, чтобы людям сотрудничающих государств жилось лучше", - заявил Сергей Михневич.