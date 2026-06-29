В Минске прошла презентация поезда в стиле "Славянского базара в Витебске"

Белорусская железная дорога презентовала 29 июня дополнительный состав к "Славянскому базару в Витебске". Фестивальный локомотив готовится к отправке в Витебск со станции "Минск-Пассажирский".

Поезд пока не отправляется. Он начнет курсировать в 12:30 14 июля, именно тогда можно будет услышать фанфары "Славянского базара Витебска" в Минске. Своеобразная коллаборация у "Славянского базара" и БЖД уже давно.

На "васильковом" поезде везде будут напоминать наклейки о том, что в 2026 году "Славянский базар Витебске" юбилейный. Кроме того, различные элементы будут разбавлять типичный интерьер поезда. А время курсирования из Минска сократится на час. Всего в пути поезд будет находиться 3 часа. Еще больше подробностей рассказали представители Белорусской железной дороги.

поезд славянский базар в витебске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f10f1608-24c8-495c-8a41-c201d302c2d3/conversions/de5943c0-e337-4f6f-8c8b-9187bedd877c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f10f1608-24c8-495c-8a41-c201d302c2d3/conversions/de5943c0-e337-4f6f-8c8b-9187bedd877c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f10f1608-24c8-495c-8a41-c201d302c2d3/conversions/de5943c0-e337-4f6f-8c8b-9187bedd877c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f10f1608-24c8-495c-8a41-c201d302c2d3/conversions/de5943c0-e337-4f6f-8c8b-9187bedd877c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Константин Бояр, первый заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:

"Поезд следует в ускоренном режиме без остановок. Сегодня по предварительной продаже куплены более 3 тыс. билетов. В даты с активной стадией фестиваля заполненность составляет порядка 60 %. Мы эту ситуацию контролируем, отмечаем спрос и следим за этими событиями".

Начальник пассажирского поезда Белорусской железной дороги Константин Сурин рассказал, что за музыкальное сопровождение в пути следования до Витебска будет отвечать начальник поезда. Будут исполнять хиты ВИА "Сябры", представители российской и белорусской эстрады.