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В Минске прошла презентация поезда в стиле "Славянского базара в Витебске"
Белорусская железная дорога презентовала 29 июня дополнительный состав к "Славянскому базару в Витебске". Фестивальный локомотив готовится к отправке в Витебск со станции "Минск-Пассажирский".
Поезд пока не отправляется. Он начнет курсировать в 12:30 14 июля, именно тогда можно будет услышать фанфары "Славянского базара Витебска" в Минске. Своеобразная коллаборация у "Славянского базара" и БЖД уже давно.
На "васильковом" поезде везде будут напоминать наклейки о том, что в 2026 году "Славянский базар Витебске" юбилейный. Кроме того, различные элементы будут разбавлять типичный интерьер поезда. А время курсирования из Минска сократится на час. Всего в пути поезд будет находиться 3 часа. Еще больше подробностей рассказали представители Белорусской железной дороги.
Константин Бояр, первый заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:
"Поезд следует в ускоренном режиме без остановок. Сегодня по предварительной продаже куплены более 3 тыс. билетов. В даты с активной стадией фестиваля заполненность составляет порядка 60 %. Мы эту ситуацию контролируем, отмечаем спрос и следим за этими событиями".
Начальник пассажирского поезда Белорусской железной дороги Константин Сурин рассказал, что за музыкальное сопровождение в пути следования до Витебска будет отвечать начальник поезда. Будут исполнять хиты ВИА "Сябры", представители российской и белорусской эстрады.
Расписание поезда "Витебск" синхронизируется с афишей "Славянского базара в Витебске", поэтому насладиться концертами в Летнем амфитеатре или у Центра культуры "Витебск" и отправиться из Витебска в Минск в 1:19 и прибыть в белорусскую столицу в 5:30 можно гарантированно.