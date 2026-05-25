В казахстанском Павлодаре на линии вышли новые трамваи "БКМ Холдинга"
Автор:Редакция news.by
Трамвайное управление Павлодара в Казахстане завершило приемку партии новых трамваев предприятия "БКМ Холдинг".
Жители этого казахстанского города уже знакомы с электротранспортом белорусского производства.
Каждый новый трамвай оснащен климат-контролем и видеонаблюдением, современными системами безопасности, имеет низкий пол. Автономный ход у него составляет до 20 км.
Фото "БКМ Холдинга"