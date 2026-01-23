3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
В Климовичах определили приоритеты развития сельскохозяйственной отрасли
Обеспечить качественной продукцией внутренний рынок и заработать на экспорте. Такие задачи стоят перед АПК для всех районов. В приоритете - строительство современных животноводческих комплексов, техническое переоснащение, увеличение объемов производства.
Новые проекты увеличат производство продукции животноводства
Климовичский район - один из семи пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, попавших под указ Президента "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области". Сегодня здесь реализуется сразу несколько важных проектов.
С десяток километров вглубь района. Два года назад здесь развернулось масштабное строительство под патронажем местного комбината хлебопродуктов, свиноводческого комплекса по откорму. Проектная мощность - 51 тыс. в год. Первый этап завершен. Уже в 2026 году здесь начнут получать продукцию.
Николай Волков, гендиректор ГУКПП "Могилевоблсельстрой":
"Здание основного значения - степень готовности от 50 до 70 %. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь. Работы выполняют наши дочерние предприятия из Могилева, Климовичей, Черикова, Славгорода. В общей сложности работает на объекте сегодня около ста человек".
Александр Руденя, директор ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов":
"Реализуем уже второй проект по программе социально-экономического развития юго-восточного региона. Первый - это свиноводческий репродуктор на 3600 основных свиноматок. Был введен в эксплуатацию в апреле 2023 года. В апреле 2025-го вышел на проектную мощность 100 тыс. молодняка свиней для дальнейшего постановки на откорм".
Таких площадок у Климовичского КХП - пять. Но есть и своя линия по производству гранулированного комбикорма. Она будет модернизирована с господдержкой, а значит, будут увеличены объемы. Проект попал в перечень особо важных для региона.
Новая пятилетка для Климовичского района началась с реализации целого пакета перспективных проектов. Появился инвестор, который собирается начать здесь переработку отходов местного завода напитков. Это еще 25 новых рабочих мест и экспорт. На самом предприятии модернизируют линию по розливу. Есть идея начать производство пеллет, мебели и не только.
Виктор Пугач, председатель Климовичского райисполкома:
"Для создания производства сухих молочных смесей была выкуплена территория бывшего молоко завода, которая не использовалась. Инвестором заявлено более 25 млн рублей с созданием порядка 60 рабочих мест. Программа развития юго-восточных регионов живая, она будет действовать, она будет продлена".
Но переработчикам необходимо сырье. Насколько качественным оно будет, зависит и от техники, которой скоро уже в поля. До 1 марта она должна быть готова к работе. Ситуацию изучил на примере сельхозпредприятий глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Проведя рабочий день в Белыничском и Климовичском районах, речь шла и о закреплении специалистов на селе, и о том, что еще необходимо исправить в животноводстве, чтобы повысить показатели.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
"Животноводство - одно из ключевых направлений развития данного района. Была подготовлена серьезная программа по каждому животноводческому объекту и по каждому предприятию. И буквально на горизонте одного года мы увидели серьезный результат в виде роста показателей эффективности. Фактически, если брать критерии по надою молока, рост в 1,7 раза за один год. Если они продолжат подобным темпом реализовывать, то буквально за два года этот район способен выйти уже на устойчивый средний уровень в рамках Могилевской области. Это большое достижение команды".
Чем ближе к весне, тем актуальнее обеспеченность АПК семенами, удобрениями, кадрами. Задачи поставлены. Время выполнять.