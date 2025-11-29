В Крупском районе открыли новый торфозавод

Значимое пополнение в энергетической сфере Беларуси - 29 ноября в Минской области открылся торфозавод.

Новое предприятие займет особую нишу: оно специализируется на выпуске профессиональных торфяных грунтов, так что пользу новичок будет приносить скорее сфере АПК.

Объект оборудован самой современной техникой, а местные специалисты обладают высокими компетенциями. Также 29 ноября подписан крупный международный контракт.

Пополнение в сфере энергетики

Крупский район в последнее время активен в агропромышленном комплексе. Здесь расположена одна из крупнейших площадок по производству мяса птицы. И вот модернизируется местная торфяная промышленность.

В филиале "Туршовка" торфобрикетного завода "Усяж" появился новый объект. Его специализация - выпуск профессиональных торфяных грунтов, необходимых, к примеру, для производства грибов или овощей в сельском хозяйстве. Ежегодно в Крупском районе смогут производить более 30 тыс. тонн такой продукции. А при потребностях - в разы больше. Для этого имеется необходимое оборудование. А главное - такие инвестиции принесут дополнительные плюсы региональной экономике.

Председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко отметил, что одним из приоритетов социально-экономического развития Беларуси в предстоящей пятилетке будут сильные регионы с учетом их особенностей. "Особенность Крупского района как раз в больших залежах торфа с востребованными характеристиками. Поэтому и было принято решение на базе старого предприятия "Туршовка" построить новый современный завод по выпуску торфопродукции", - добавил он.

Важным моментом Алексей Кушнаренко обозначил то, что такие предприятия располагаются в небольших населенных пунктах и, по сути, являются для них градообразующими. "И мы понимаем, что от развития таких предприятий зависит уровень жизни местных жителей. Поэтому, безусловно, этот проект укрепит данный регион", - уверен он.

У торфопродукции из Минской области высокий экспортный потенциал. И это не только Россия, о чем свидетельствует и подписание долгосрочного контракта с китайской компанией. Есть интерес к профессиональным торфяным грунтам и у других стран.

Министр энергетики Денис Мороз подчеркнул, что торф для Беларуси - это национальное достояние. "В настоящий момент торфопродукция поставляется в девять стран мира. Это достаточно хороший показатель. Мы сегодня большое внимание уделяем именно развитию нового направления - использование торфа как грунта для выращивания сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, большое внимание уделяется перспективному направлению - глубокой переработке торфа и получению из него гуматов", - отметил он.