В Маскате прошел масштабный белорусско-оманский бизнес-форум с участием 400 компаний

Беларусь и Оман нацелены выстраивать долгосрочное партнерство, 2 апреля это подтвердил совместный белорусско-оманский бизнес-форум, который прошел в Маскате. В султанат приехали несколько десятков белорусских компаний, представляющие разные сферы экономики - от продовольственного сектора до ИТ.

Оманское представительство насчитывало более 300 предприятий, поэтому интерес высокий. Ближний Восток прочно входит в сферу белорусских деловых интересов. Для этого есть политическая воля лидеров и практический интерес деловых кругов.

В Омане проходит День белорусского бизнеса. В столице султаната собрались без малого 400 компаний. Такого не то что прежде не было, в Оман белорусский бизнес вообще приезжал лишь однажды. Контакты компании на таких площадках завязывают ровно 10 лет, но последние годы стали прорывом в отношениях.

Николай Борисевич, директор РУП "Национальный центр поддержки экспорта":

"Даже если сравнивать с предыдущим форумом, который состоялся здесь, в Маскате, 2 года назад, у нас участников сейчас в 3 раза больше именно с оманской стороны. Т. е. даже аудитория, которая была выделена, не вместила всех желающих, многие подключались онлайн".

Николай Борисевич, директор РУП "Национальный центр поддержки экспорта" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f28e50ab-df39-4823-bf1d-cac7ae112271/conversions/d12c3410-430b-4fb9-a245-0acab07c6855-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f28e50ab-df39-4823-bf1d-cac7ae112271/conversions/d12c3410-430b-4fb9-a245-0acab07c6855-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f28e50ab-df39-4823-bf1d-cac7ae112271/conversions/d12c3410-430b-4fb9-a245-0acab07c6855-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f28e50ab-df39-4823-bf1d-cac7ae112271/conversions/d12c3410-430b-4fb9-a245-0acab07c6855-xl-___webp_1920.webp 1920w

Примечательно, что первый подобный бизнес-форум прошел в 2016 году. За это время Минск и Маскат, очевидно, стали ближе. Восток, как известно, дело тонкое, с улицы на этот рынок не зайти. И тот подъем в отношениях, который достигнут в последние годы, - итог авторитета, который наработан в мусульманском мире Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В Маскате сразу несколько белорусских IT-компаний зазывают присмотреться к белорусской модели Парка высоких технологий. Как-никак 3 % ВВП приносят резиденты, развивая последние ноу-хау. Криптосфера, блокчейн, нормы английского права - Беларусь не против делиться опытом и знаниями, приумножая совместный капитал.

Анна Рябова, начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ:

"Мы сейчас активно занялись формированием стартап-экосистемы. Фактически это выращивание молодых единорогов из нашего замечательного образования, но дополненное предпринимательской компетенцией. И это, безусловно, тоже точка интереса всех активных инвесторов изо всех точек мира. Оман это очень ценит, Оман это развивает у себя. Все инвесторы ищут это в мире, мы действительно хотели бы более активно презентовать и пригласить их в наш пункт".

Анна Рябова, начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f5c360c-e2cc-41e7-915f-58a04a3d1aa6/conversions/67d934b8-1f94-487b-b55b-f563ef18b5ca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f5c360c-e2cc-41e7-915f-58a04a3d1aa6/conversions/67d934b8-1f94-487b-b55b-f563ef18b5ca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f5c360c-e2cc-41e7-915f-58a04a3d1aa6/conversions/67d934b8-1f94-487b-b55b-f563ef18b5ca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f5c360c-e2cc-41e7-915f-58a04a3d1aa6/conversions/67d934b8-1f94-487b-b55b-f563ef18b5ca-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Сидоренко, начальник отдела по развитию бизнеса IT-компании (Беларусь):

"Ближний Восток для нас - это точка роста. Мы видим здесь заинтересованность в наших решениях. Но мы позиционируем себя не просто как компания, которая продает свои услуги, мы также здесь хотим найти партнеров по коллаборации. У нас есть интерес на этом форуме от компании из Омана в развитии искусственного интеллекта и общественной безопасности".

Виктор Сидоренко, начальник отдела по развитию бизнеса IT-компании (Беларусь) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40a508d7-41e3-4a5e-9cb2-f9ff8ce652eb/conversions/8fcfc8ec-84b1-4f8f-b5bb-a27cd8e0954e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40a508d7-41e3-4a5e-9cb2-f9ff8ce652eb/conversions/8fcfc8ec-84b1-4f8f-b5bb-a27cd8e0954e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40a508d7-41e3-4a5e-9cb2-f9ff8ce652eb/conversions/8fcfc8ec-84b1-4f8f-b5bb-a27cd8e0954e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40a508d7-41e3-4a5e-9cb2-f9ff8ce652eb/conversions/8fcfc8ec-84b1-4f8f-b5bb-a27cd8e0954e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Здравоохранение тоже в сфере интересов Беларуси. И речь даже не столько о поставках лекарств на оманский рынок, султанат настроен усовершенствовать саму систему - от обучения до практической подготовки медиков. Говорят, в кооперации это сделать проще.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"На всех переговорах мы ведем речь о том, чтобы и лечебные процессы, и образовательные процессы, то есть такой комплекс медицинских форм взаимодействия был реализован в кратчайшие сроки. За прошлый год уже состоялась не одна встреча некоторых специалистов по узким специальностям. И сейчас важно перейти от такого общего формата взаимодействия к точечному формату, который будет уже реализовываться в рамках взаимодействия с пациентами. Конечно, мы заинтересованы в том же в научных исследованиях во взаимодействии между нашими организациями".

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09538a44-559b-4dd1-add4-be3e67da9345/conversions/a971e932-0927-48f7-9fe4-4f1dc966610d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09538a44-559b-4dd1-add4-be3e67da9345/conversions/a971e932-0927-48f7-9fe4-4f1dc966610d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09538a44-559b-4dd1-add4-be3e67da9345/conversions/a971e932-0927-48f7-9fe4-4f1dc966610d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09538a44-559b-4dd1-add4-be3e67da9345/conversions/a971e932-0927-48f7-9fe4-4f1dc966610d-xl-___webp_1920.webp 1920w

И пока белорусы начинают открывать для себя Оман как туристическое направление (безвиз в помощь), бизнес разбирается, как здесь все устроено. Говорят, что пока в начале пути, туризм, кстати, хороший индикатор - страна становится заметной и открытой. Эксперты вообще склонны считать, что Оман - одна из самых недооцененных бизнес-юрисдикций Персидского залива. Здесь стабильно, сильная валюта, свободные экономические зоны (их 10 - от севера страны до юга), уникальная география. У Беларуси тоже есть свои бонусы, узнают о них в Омане тоже больше.

Фейсал аль-Равас, президент Торгово-промышленной палаты Омана:

"Беларусь становится более заметной, о ней знают все больше наших компаний. Особенно после исторического визита султана Омана в Беларусь и вашего Президента Александра Лукашенко в Оман наши взаимные контакты стали намного активнее. Для нас интересен прежде всего сельскохозяйственный сектор, вопросы пищевой безопасности. И в июне мы отправляем большую делегацию в Беларусь, чтобы выйти на конкретные договоренности о сотрудничестве".

Фейсал аль-Равас, президент Торгово-промышленной палаты Омана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87bfc6c5-e008-4a9b-b174-9eb0a25f5e04/conversions/494396c9-3b7f-4048-98e4-d120f88f00d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87bfc6c5-e008-4a9b-b174-9eb0a25f5e04/conversions/494396c9-3b7f-4048-98e4-d120f88f00d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87bfc6c5-e008-4a9b-b174-9eb0a25f5e04/conversions/494396c9-3b7f-4048-98e4-d120f88f00d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87bfc6c5-e008-4a9b-b174-9eb0a25f5e04/conversions/494396c9-3b7f-4048-98e4-d120f88f00d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Так что оманцев ждут еще и на "Белагро". А затем белорусов - на большой продовольственной выставке уже в Омане. Есть взаимный интерес к расширению линейки поставляемых продуктов. Партнеры уже подтвердили бизнес-планы.

Оман вообще безопасный коридор в условиях санкций для доставки белорусских грузов. И возможность реэкспорта в другие регионы - Африку и Азию. Бизнес налаживает и такие контакты.

"Белорусские компании заинтересованы в налаживании логистических цепочек для поставок своих товаров. Мы еще только сделали первый шаг, нужны еще встречи и переговоры, чтобы выработать общие подходы по транспортировке, хранению и таможенной очистке грузов. В текущей непростой ситуации на Ближнем Востоке Оман - это центральный логистический хаб в регионе Персидского залива. У нас есть вся необходимая инфраструктура. И мы готовы к полной загрузке наших портовых мощностей в условиях нарастающих потоков грузов", - отметил директор логистической компании (Оман) Феруз Гази.

директор логистической компании (Оман) Феруз Гази news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3362fb98-c00b-47b7-9254-92d790ea37bf/conversions/8ba5ab72-4a3c-4506-9a6d-9ca2fe31b0ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3362fb98-c00b-47b7-9254-92d790ea37bf/conversions/8ba5ab72-4a3c-4506-9a6d-9ca2fe31b0ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3362fb98-c00b-47b7-9254-92d790ea37bf/conversions/8ba5ab72-4a3c-4506-9a6d-9ca2fe31b0ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3362fb98-c00b-47b7-9254-92d790ea37bf/conversions/8ba5ab72-4a3c-4506-9a6d-9ca2fe31b0ef-xl-___webp_1920.webp 1920w