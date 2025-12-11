В Минске названы лучшие компании страны в области цифровой экономики

10 декабря в Минске были названы победители IV конкурса "Лидеры цифровой экономики - 2025". Церемония награждения победителей состоялась в столичном отеле "Ренессанс". Конкурсные награды вручены в 12 номинациях.

О конкурсе

Республиканский конкурс "Лидеры цифровой экономики - 2025" проводится в Беларуси с 2022 года. Конкурс направлен на содействие реализации государственной программы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров от 2 февраля 2021 года № 66.

Миссия конкурса и цель госпрограммы по созданию (развитию) современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению цифровых инноваций в отраслях экономики и технологий "умных городов", а также обеспечению информационной безопасности таких решений совпадают.

Конференция

В этом году накануне церемонии награждения победителей прошла деловая конференция "Цифровая трансформация предприятий и отраслей в Республике Беларусь", в которой приняли участие более 240 специалистов различных ведомств.

Ключевыми темами конференции были:

цифровые данные - ключевой стратегический актив государства;

импортозамещение зарубежного ПО;

цифровое развитие отраслей и регионов;

офисы цифровизации;

проблема нехватки кадров.

На конференции выступили более 15 экспертов, представляющих различные организации Беларуси и России. Прозвучали доклады Национального центра защиты персональных данных, ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Банковский процессинговый центр" и других белорусских и российских компаний.

В рамках конференции прошла экспертная дискуссия "Перспективы и проблемы внедрения цифровых технологий в Республике Беларусь 2025/2026", участники которой обсудили, куда движется цифровая трансформация Беларуси, какие тренды будут определять отрасль в 2025/2026 году и какие решения уже внедряются на крупнейших предприятиях.

В дискуссии приняли участие председатель Ассоциации по разработке технологий умного города Станислав Шумилов, исполнительный директор ОАО "Банковский процессинговый центр" Сергей Белан, директор по автоматизации ОАО "Савушкин продукт" Валерий Таберко, руководитель проектов ОДО "ЮКОЛА-ИНФО-Брест", эксперт по цифровой трансформации ведущих промышленных предприятий Республики Беларусь Евгений Цветинский, ведущий бизнес-аналитик направления роботизации ОАО "Центр банковских технологий" Владимир Станкевич, руководитель партнерского направления ООО "Шерпа Роботикс" Илья Игнатов.

Портрет победителя конкурса - 2025

Кульминацией форума стала церемония награждения, которая подвела итоги работы экспертов и организаторов по выявлению лучших предприятий в сфере цифрового развития.

Подготовкой экспертных заключений занимались порядка 20 экспертов, которые в процессе работы также посетили 7 организаций и на месте изучили заявленные продукты, решения.

Более половины наград было вручено в группе номинаций "Продукт года", 28 % наград - в группе номинаций "Проект года", 18 % - в группе номинаций "Компания года".

Факт 56 % победителей - традиционные участники конкурса, 44 % - компании, впервые участвовавшие в конкурсе.

В региональном разрезе в 2025 году ситуация сложилась следующим образом. Традиционно лидировал Минск - компании столичного региона составили 2/3 от общего числа победителей. На втором месте - предприятия Бреста и Гродно - по 12% победителей. Замыкают тройку лидеров предприятия Витебска - 8 % победителей.

Почетные гости и эксперты о конкурсе

В церемонии награждения приняли участие руководители различных министерств и ведомств.

"Конкурс "Лидеры цифровой экономики" дает возможность компаниям сверить часы в сфере цифрового развития. На этой конкурсной площадке зажигаются звезды - у нас есть лидеры-компании, лидеры-проекты, лидеры в реализации конкретных задач под конкретные потребности Республики Беларусь", - констатировала заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова, открывая церемонию награждения победителей конкурса.

"Мы как представители Министерство труда и социальной защиты говорим, что у нас в фокусе внимания - человек. И у вас, победителей в разных номинациях конкурса - продукт, компания, проект - всегда в фокусе внимания находится команда, в которой создаются такие продукты, сервисы, а также клиенты - потребители этих цифровых решений. Все создается для человека и во имя человека, для того чтобы всем нам было комфортно жить, развиваться и внедрять такие эффективные, качественные сервисы и продукты во благо наших граждан и нашей страны", - сказала замминистра и пожелала победителям конкурса множества новых идей, инициатив и их воплощения в жизнь.

Управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Татьяна Шевцова отметила, что конкурс "Лидеры цифровой экономики" позволяет компаниям проверить координаты и понять, в каком направлении развиваться: "У нас есть лидеры-компании, лидеры-проекты, лидеры в реализации конкретных задач под конкретные потребности Республики Беларусь. Я желаю всем конкурсантам успехов, чувствовать уверенность в себе и, конечно же, ярких и позитивных впечатлений от настоящих и будущих побед".

Председатель экспертного совета конкурса, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой УИР Академии управления при Президенте Республики Беларусь Татьяна Ткалич подчеркнула, что в этом году, завершающем государственную программу "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы, участники конкурса проявили высокую активность.

"Все участники очень заинтересованы представить свои лучшие проекты, показать, как они осваивают новые технологии, реализуют проекты с точки зрения технологичности, отраслевой востребованности, насколько эти проекты могут быть масштабированы в другие отрасли экономики, какие они дают финансовые эффекты. А нам, экспертам, очень приятно, что цифровая культура у нас в стране повышается. Есть проекты, в которых технологии искусственного интеллекта нашли свое отражение. Практически во всех проектах использованы прорывные цифровые технологии, на 99 % наши проекты в тренде", - заявила Татьяна Ткалич.

А еще она отметила, что конкурс не только позволяет компаниям заявить о себе, но и является хорошей площадкой для общения участников, для того чтобы их проекты могли найти применение в других сферах экономики.

"Так что конкурс - эта площадка, которая имеет большое будущее. Конкурсное движение идет в двух направлениях. Во-первых, это популяризация проектов. Те предприятия, которые уже о себе заявили, должны уже двигаться дальше. Они уже не имеют права останавливаться. И второе, у нас нет конкуренции. Эта площадка объединяет людей и дает возможность обменяться мнениями, своими проблемами, поговорить о том, в каких направлениях нам дальше развиваться", - резюмировала она.

По мнению председателя правления Ассоциации "Белинфоком" Андрея Нарейко, для цифровизации нужно несколько слагаемых: решения правительства, руководители, которые ставят эти задачи, люди, которые их исполняют, и потребители. "Процесс цифровизации остановить невозможно, он уже начался и набирает большие темпы. Поэтому здесь, на этой конкурсной площадке, я считаю, нам нужно сплотиться всем вместе. Тем, кто создает это программное обеспечение, и тем, кто ставит задачи. И, конечно, нужно готовить кадры, потому что завтра ощутится нехватка специалистов, которые могли бы этим заниматься", - констатировал он.

Председатель Ассоциации по разработке технологий умного города Станислав Шумилов признался, что он знаком с некоторыми участниками, в том числе и с победителями конкурса. "В первую очередь хочу отметить, что это не только профессионалы и лидеры своей отрасли, но и очень открытые, честные, энергичные и инициативные люди. И это позволяет им не просто создавать высокотехнологичные продукты, но и претендовать на лидерство", - сказал он.

Председатель Ассоциации Белорусских банков Михаил Проворов сообщил, что пользуется приложениями трех банков и очень доволен сервисами, отметив их высокое качество, хорошие цены и безопасность проводимых операций.

"Внедряя цифровые продукты, самое главное за цифрой не забывать человека, своего клиента. И я думаю, что у наших коллег это получается, - считает Михаил Проворов. - Банковская система нашей страны соответствует мировым трендам, и мы идем в ногу со временем: это система мгновенных платежей, межбанковская система идентификации, онлайн-карточки, кредит онлайн на приобретение автомобиля. Клиент - самый главный человек, он всегда остается на первом месте".

Эксперт, председатель экспертного и наблюдательного совета Международного НИИ цифровой экономики, социологии и безопасности информации Андрей Горовенко подчеркнул значимость конкурса: "Это особая площадка, где возникают встречи, возможности общения для представителей бизнеса, государственных структур, образования. В результате этого общения возникают возможности установить коллаборацию для создания каких-то проектов и понимание того, куда должна двигаться цифровизация страны. С учетом того, что этот конкурс проходит не первый год, можно уверенно говорить о том, что он стал важным элементом цифрового развития экосистемы, цифрового развития в целом для Беларуси".

Эксперт, заведующий кафедрой информационных систем и технологий, член совета факультета компьютерных технологий Института информационных технологий БГУИР, Антон Парамонов оценил возможности конкурса как представитель сферы образования.

"Здесь можно увидеть, как развивается страна в целом, - отметил он. - Хочется поблагодарить участников за их высокоэффективные, высокотехнологичные и высокоинтеллектуальные продукты. Я очень заинтересован в участии в таких проектах, потому что мы готовим кадры. Вы создаете продукты, сервисы для людей, а чтобы этот конвейер не простаивал в будущем, мы стараемся подготовить вам соответствующие кадры, ориентируясь на тот высокий уровень, который вы сегодня задаете".

Эксперт, доцент кафедры организации производства и экономики недвижимости БГТУ Сергей Шавров отметил, что в Стратегии цифрового развития на 2026-2030 годы предусматривается развитие цифровой экономики по 24 доменам. "Результаты проведенного конкурса показывают, что наши наиболее развитые домены - это банковская сфера и промышленность. Я советую использовать результаты конкурса, чтобы стимулировать развитие и остальных доменов", - предложил он.

Эксперт, заведующий отделом интеллектуальных информационных систем ГНУ ОИПИ НАН Беларуси Алексей Белоцерковский сравнил конкурс с информационным фьюжном: "Конкурс - это и есть слияние, потому что здесь соединяются идеи. И то, что здесь собрались люди, которые сумели похвалиться своими новыми достижениями, означает, что они вышли на новый уровень цифровой реальности".

Эксперт, заведующий кафедрой цифровой экономики БГУ Ирина Карачун призналась, что ей приятно рассказывать студентам про цифровые решения и продукты на примере белорусских компаний.

"Ваши достижения, - обратилась она к победителям конкурса, - вдохновляют тех, кто придет за вами, кто будет помогать вам создавать новые технологии. Не останавливайтесь на достигнутом, потому что мы следим за вашими достижениями, пользуемся вашими продуктами и верим в то, что они станут только лучше".

Всего на церемонии было вручено 38 наград, обладателями которых стали 24 предприятия.

Подробнее о победителях можно узнать на сайте организатора.

Специальные награды конкурса

По решению экспертного совета, ряд компаний удостоены специальных наград конкурса.

Государственное предприятие "ИВЦ Миноблисполкома" получило награду за выдающиеся достижения в области цифровизации и внедрение передовых IT-решений.

получило награду за выдающиеся достижения в области цифровизации и внедрение передовых IT-решений. ОАО "Сбер Банк" награждено за прорыв в области искусственного интеллекта, внедрение передовых цифровых сервисов, успешную цифровую трансформацию и инновационные решения в банковской сфере.

награждено за прорыв в области искусственного интеллекта, внедрение передовых цифровых сервисов, успешную цифровую трансформацию и инновационные решения в банковской сфере. УП "ИВЦ Минфина" отмечено наградой за выдающийся вклад в цифровизацию финансово-бюджетной сферы и внедрение передовых информационных систем и технологий.

отмечено наградой за выдающийся вклад в цифровизацию финансово-бюджетной сферы и внедрение передовых информационных систем и технологий. ОАО "Белагропромбанк" удостоено награды за последовательную и системную реализацию стратегии цифровизации, внедрение передовых финансовых технологий и создание экосистемы услуг, обеспечивающей доступность, скорость и безопасность банковских сервисов для каждого жителя Беларуси".

удостоено награды за последовательную и системную реализацию стратегии цифровизации, внедрение передовых финансовых технологий и создание экосистемы услуг, обеспечивающей доступность, скорость и безопасность банковских сервисов для каждого жителя Беларуси". ОАО "Савушкин продукт" награждено за комплексную и масштабную работу по внедрению инновационных цифровых решений на всех этапах производства. Компания стала обладателем Гран-при I конкурса "Лидеры цифровой экономики - 2022" и активно участвовала в конкурсе в 2023 и 2024 годах.

Гран-при конкурса

Главная интрига конкурса - определение абсолютного победителя. В этом году в финал вышли 4 компании: ОАО "Беларусбанк", ОАО "Ин дев Солюшенс", УП "ИВЦ Минфина", ОАО "Сбер Банк".

За значительный вклад в развитие цифровой экономики Республики Беларусь обладателем Гран-при стало Республиканское унитарное предприятие "Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь".

Начальник управления финансовых технологий Министерства финансов Сергей Филютич подчеркнул, что результат работы информационно-вычислительного центра - это не только пять представленных на конкурс продуктов.

"Информационно-вычислительным центром Минфина выполняется большой спектр работ не только для министерства, но для бюджетных организаций, для страховой деятельности и других сфер, и очень приятно, когда оценена работа организации в целом. Коллектив ИВЦ за свою 50-летнюю историю обрел огромный опыт работы и компетенции, которые позволяют создавать востребованные цифровые продукты. Хочется также поздравить всех победителей четвертого конкурса, которые вкладывают свои усилия и энергию в развитие цифрового интернета и цифровизацию страны", - подытожил он.

Больше информации о конкурсе на сайтах:

Кто стал победителем конкурса "Лидеры цифровой экономики - 2025"?

Ниже представлены победители конкурса по номинациям.

ГРАН-ПРИ

УП "ИВЦ Минфина"

ГРУППА НОМИНАЦИЙ "КОМПАНИЯ ГОДА"

Номинация "Компания года - Разработчик программного обеспечения"

Диплом I степени: ООО "Котвек".

Номинация "Компания года - Разработчик цифровых сервисов"

Диплом I степени: УП "ИВЦ Минфина".

Номинация "Компания года - Системный интегратор по внедрению цифровых систем и решений"

Дипломы I степени: УП "ИВЦ Минфина", ООО "СофтСервис".

Номинация "Компания года в области цифровизации процессов и цифровой трансформации производственной деятельности"

Дипломы I степени: Государственное предприятие "ИВЦ Миноблисполкома" (2 диплома - в категориях "Информационная безопасность, кибербезопасность" и "Цифровое правительство"), ОАО "АСБ Беларусбанк".

ГРУППА НОМИНАЦИЙ "ПРОДУКТ ГОДА"

Номинация "Цифровая платформа года"

Диплом I степени: ОАО "Сбер Банк".

ОАО "Сбер Банк". Диплом за стремление к развитию: ООО "ПроАгроСфера".

Номинация "Программный продукт года"

Дипломы I степени: УП "ИВЦ Минфина", ОАО "Сбер Банк", ООО "Электронная экономика", ОАО "АСБ Беларусбанк" (2 диплома - в категориях "Новые разработки" и "Банковская и финансовая деятельность"), ООО "Хьюмен систем", ОДО "ЮКОЛА-ИНФО-Брест".

УП "ИВЦ Минфина", ОАО "Сбер Банк", ООО "Электронная экономика", ОАО "АСБ Беларусбанк" (2 диплома - в категориях "Новые разработки" и "Банковская и финансовая деятельность"), ООО "Хьюмен систем", ОДО "ЮКОЛА-ИНФО-Брест". Дипломы II степени: Государственное предприятие "Белоруснефть-Нефтехимпроект", ОАО "Белагропромбанк", РУП "Институт недвижимости и оценки".

Государственное предприятие "Белоруснефть-Нефтехимпроект", ОАО "Белагропромбанк", РУП "Институт недвижимости и оценки". Диплом III степени: УП "Витебскоблгаз".

Номинация "Программно-аппаратный продукт года"

Дипломы I степени: ОАО "АСБ Беларусбанк", ООО "Энкор студио", ОАО "НИИЭВМ".

ОАО "АСБ Беларусбанк", ООО "Энкор студио", ОАО "НИИЭВМ". Диплом II степени: ОАО "Сбер Банк".

Номинация "Цифровой сервис года"

Дипломы I степени: ОАО "Сбер Банк", УП "ИВЦ Минфина", УП "БЕЛТЕХОСМОТР".

ОАО "Сбер Банк", УП "ИВЦ Минфина", УП "БЕЛТЕХОСМОТР". Диплом II степени: ОАО "Белинвестбанк".

ОАО "Белинвестбанк". Поощрительный диплом: ООО "ПроАгроСфера".

ГРУППА НОМИНАЦИЙ "ПРОЕКТ ГОДА"

Номинация "Реализованный проект года по цифровой трансформации процессов организации, предприятия"

Дипломы I степени: Государственное предприятие "ЦИТ Минтруда и соцзащиты", ОАО "АСБ Беларусбанк", Филиал "ПСДТУ" РУП "Гродноэнерго", УП "Гроднооблгаз".

Государственное предприятие "ЦИТ Минтруда и соцзащиты", ОАО "АСБ Беларусбанк", Филиал "ПСДТУ" РУП "Гродноэнерго", УП "Гроднооблгаз". Дипломы II степени: ОАО "Сбер Банк", Филиал "Учебный центр" РУП "Витебскэнерго".

Номинация "Реализованный проект года по цифровой трансформации процессов в отрасли, группе отраслей"

Дипломы I степени: ОАО "ИнДев Солюшенс", УП "ИВЦ Минфина".

Номинация "Реализованный проект года по цифровой трансформации на уровне города, региона"

Дипломы I степени: ООО "Электронное ДЕЛО", ООО "Неро Электроникс".

Номинация "Реализованный проект года по созданию объекта цифровой инфраструктуры"