В Минске появится Торговый дом Узбекистана

Торговый дом Узбекистана появится в Минске. Об этом стало известно 24 февраля в Ташкенте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел переговоры со своим коллегой Абдуллой Ариповым.

В эти дни белорусская правительственная делегация находится с официальным визитом в Узбекистане. Два дня плотной работы - как итог в "портфеле" новые договоренности чуть ли не во всех сферах двустороннего сотрудничества.

По мнению Турчина, локомотивом экономических отношений является промышленность. Беларусь и Узбекистан обладают мощным ресурсом для наращивания сотрудничества в таких ключевых областях, как машиностроение, АПК, легкая промышленность. И здесь главное - не ограничиваться поставками готовой продукции. Перспективы Беларусь видит в расширении промышленной кооперации и организации совместных производств.

"Закрепление позитивных тенденций, раскрытие по максимуму имеющегося потенциала и выявление принципиально новых перспективных областей и точек приложения совместных усилий - это поле деятельности двусторонней межправкомиссии. Работа по данным направлениям должна стать ее незыблемым приоритетом", - подчеркнул он.