В Минске проходит форум женщин-предпринимателей Союзного государства

В Минске продолжает работу форум женщин-предпринимателей. Из России к нам приехали представительницы 19 регионов. В планах - подписание соглашений о сотрудничестве по линии женского движения с тремя российскими регионами.

22 мая деловая программа форума не менее насыщенная. Участницы посетят ряд крупнейших предприятий и организаций страны, познакомятся со знаковыми местами нашей столицы. И, конечно, на площадке одной из гостиниц столицы пройдет деловой день: будет подписан ряд соглашений, заключены крупные контракты, а также состоится награждение победителей конкурса "Женщина года".

Сегодня 85 тыс. белорусок занимаются предпринимательством. Главная цель форума - создать эффективную площадку для развития делового сотрудничества между женщинами предпринимателями двух стран, запустить совместные проекты и расширить кооперационные связи в рамках Союзного государства.

96 регионов Российской Федерации уже задействованы в деловой повестке. Наши бизнес-леди активно посещают регионы Российской Федерации, также мы принимаем ответные визиты.

На полях форумах стало известно, что и женский деловой альянс БРИКС заинтересован в укреплении сотрудничества с женщинами-предпринимателями Союзного государства. БРИКС проводит конкурс женских стартапов, менторские программы, ведет активный план бизнес-миссий.