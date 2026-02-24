В Минском парниково-тепличном комбинате вырастили более 200 тыс. тюльпанов. Самый горячий период для работников предприятия - сезон срезки хрустящих стеблей.

Первая партия тюльпанов уже поступила в продажу. Массовая же реализация весенних цветов начнется в начале марта. На выбор покупателей - десятки сортов разных расцветок.

В Минске к женскому празднику организуют около 200 торговых точек для продажи цветов. Адреса локаций, где разместятся мини-маркеты, можно узнать на сайтах администраций районов. Активный пик продаж - с 5 по 8 марта.