3.74 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
В Минской области телят растят в специальных жилетках
Проблема падежа скота в Беларуси до сих пор не решена, и она свойственна не только Витебской области. Это 3 февраля отметил Президент.
Здоровое поголовье - инвестиции, в том числе и в продовольственную безопасность страны. Поэтому в лютые февральские морозы сохранить молодняк - один из ключевых вызовов для агросектора. Например, в хозяйствах Минской области у телят появилась своя "зимняя коллекция" одежды.
Екатерина Ганич, мастер швейного предприятия:
"Жилетка для телят состоит внутри из мягкой хлопчатобумажной ткани, ветрозащитной ткани. В качестве утеплителя используется синтепон. С помощью карабинов можно отрегулировать размер".
"Зимние наряды" закупили 36 хозяйств Минской области. Экспериментально доказано, что благодаря жилеткам новорожденные телята меньше болеют и прибавляют в весе.