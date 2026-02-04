В Минской области телят растят в специальных жилетках

Проблема падежа скота в Беларуси до сих пор не решена, и она свойственна не только Витебской области. Это 3 февраля отметил Президент.

Здоровое поголовье - инвестиции, в том числе и в продовольственную безопасность страны. Поэтому в лютые февральские морозы сохранить молодняк - один из ключевых вызовов для агросектора. Например, в хозяйствах Минской области у телят появилась своя "зимняя коллекция" одежды.

Екатерина Ганич, мастер швейного предприятия:

"Жилетка для телят состоит внутри из мягкой хлопчатобумажной ткани, ветрозащитной ткани. В качестве утеплителя используется синтепон. С помощью карабинов можно отрегулировать размер".