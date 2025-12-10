3.77 BYN
В Минской области в 2025 году средний годовой удой молока на одну корову превысит 7 тыс. кг
В Минской области в 2025 году построят более 20 новейших молочно-товарных комплексов. А средний годовой удой молока на одну корову превысит 7 тыс. кг. Об этом говорили на совещании по ветеринарно-зоотехнической деятельности.
Для поддержки животноводства будет задействован опыт специалистов из Краснодарского края.
Владимир Капустин, зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
"У них передовое кормление, очень интересные подходы в лечении и сохранности, если так можно сказать, они борются за жизнь каждого животного. Нам также будет предложено программное обеспечение по управлению в животноводстве".
"Также мы изучаем работу передовых предприятий наших областей (Брестской, Витебской)", - добавил он.
16 декабря в Заславле пройдет крупный международный форум животноводов.