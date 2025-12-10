В Минской области в 2025 году средний годовой удой молока на одну корову превысит 7 тыс. кг

В Минской области в 2025 году построят более 20 новейших молочно-товарных комплексов. А средний годовой удой молока на одну корову превысит 7 тыс. кг. Об этом говорили на совещании по ветеринарно-зоотехнической деятельности.

"У них передовое кормление, очень интересные подходы в лечении и сохранности, если так можно сказать, они борются за жизнь каждого животного. Нам также будет предложено программное обеспечение по управлению в животноводстве".