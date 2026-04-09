В Минской области завершен сев ранних яровых
Весенние полевые работы в Беларуси в самой активной стадии. Дожди, по словам аграриев, только в плюс. В Минской области уже завершен сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Продолжаются боронование почвы, а также подкормка удобрениями озимых культур. Сельхозорганизации приступили и к севу других стратегически важных для АПК растений.
"Активно сеем лен, засеяно уже 43 % площадей, плюс 17 % сахарной свеклы из 38 тыс. га запланированных. Мы приступили к яровому севу рапса, а при установлении устойчиво теплой погоды приступим к севу кукурузы. У нас большой объем - это 300 тыс. га", - рассказал председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко.
Отметим, что в посевной кампании этого сезона в Минской области задействовано около 6 тыс. единиц техники. В помощь аграриям выделено 120 новых машин.