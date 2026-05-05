В Пинске планируют запустить производство электросудов. К местному судостроительно-судоремонтному заводу проявили интерес партнеры из Ленинградской области.

В кооперации рассчитывают реализовать новое производство. Уже выбрана перспективная модель - экосудно, работающее на аккумуляторных батареях. И этот выбор глава Брестчины назвал грамотным для полесской природы.

Представители российской компании уже осмотрели производственные мощности пинского предприятия.

Ожидается, что в ближайшее время наблюдательный совет примет окончательное решение. При этом возможны разные варианты сотрудничества. Самый простой - через получение лицензии конструкторской технической документации.