Аграрии в эти дни активно включаются в весенне-полевые работы. Теплая весна заставляет ускорятся. В сельхозорганизациях Минской области задействовано почти 6 тыс. единиц техники.

Подкормку удобрениями получают озимые. Всего в регионе весной предстоит засеять более 70 тыс. гектаров яровых зерновых. Плюс 300 тыс. гектаров кукурузы. Смолевичский район активно включился в гонку за урожаем.

Юрий Никонович, главный агроном ОАО "Смолевичский райагросервис":

"Под яровой сев у нас отведено немного: только 237 гектаров ярового ячменя и 400 гектаров ярового рапса. Мы остановились на сорте ярового ячменя "Ирина". Он отличный по урожайности и содержанию белка, а также имеет высокие пивоваренные качества".