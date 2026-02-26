Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Союзном государстве появится Комитет по стандартизации и качеству

Изображение
Фото: Детский правовой сайт

Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства решено создать по итогам заседания Высшего государственного совета в Москве. Подписано соответствующее постановление ВГС, пишет БЕЛТА.

Идея образования комитета обусловлена появлением товара Союзного государства и стремлением создать экспертную площадку для обсуждения претензий одной из сторон, предотвращения появления барьеров во взаимной торговле, повышения защиты прав потребителей, а также рынка от небезопасной и некачественной продукции.

Комитет создается в качестве координационной и интеграционной площадки промышленной, научной, образовательной и регуляторной сфер.

Формирование коллегиального образования предполагается по аналогии с Наднациональным налоговым комитетом Союзного государства. Расходования средств из союзного бюджета на содержание комитета не потребуется.

Совету Министров Союзного государства поручено в двухмесячный срок утвердить Положение о Комитете.

Беларусь-РоссиясотрудничествоСоюзное государство