3.75 BYN
2.85 BYN
3.35 BYN
В Союзном государстве появится Комитет по стандартизации и качеству
Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства решено создать по итогам заседания Высшего государственного совета в Москве. Подписано соответствующее постановление ВГС, пишет БЕЛТА.
Идея образования комитета обусловлена появлением товара Союзного государства и стремлением создать экспертную площадку для обсуждения претензий одной из сторон, предотвращения появления барьеров во взаимной торговле, повышения защиты прав потребителей, а также рынка от небезопасной и некачественной продукции.
Комитет создается в качестве координационной и интеграционной площадки промышленной, научной, образовательной и регуляторной сфер.
Формирование коллегиального образования предполагается по аналогии с Наднациональным налоговым комитетом Союзного государства. Расходования средств из союзного бюджета на содержание комитета не потребуется.
Совету Министров Союзного государства поручено в двухмесячный срок утвердить Положение о Комитете.