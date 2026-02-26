В Союзном государстве появится Комитет по стандартизации и качеству

Фото: Детский правовой сайт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc50a96-5f8d-4ac6-abaf-cbf8d91f757d/conversions/5f52d13e-d260-490f-b0f5-74c41bcf59a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc50a96-5f8d-4ac6-abaf-cbf8d91f757d/conversions/5f52d13e-d260-490f-b0f5-74c41bcf59a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc50a96-5f8d-4ac6-abaf-cbf8d91f757d/conversions/5f52d13e-d260-490f-b0f5-74c41bcf59a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc50a96-5f8d-4ac6-abaf-cbf8d91f757d/conversions/5f52d13e-d260-490f-b0f5-74c41bcf59a2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Детский правовой сайт

Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства решено создать по итогам заседания Высшего государственного совета в Москве. Подписано соответствующее постановление ВГС, пишет БЕЛТА.

Идея образования комитета обусловлена появлением товара Союзного государства и стремлением создать экспертную площадку для обсуждения претензий одной из сторон, предотвращения появления барьеров во взаимной торговле, повышения защиты прав потребителей, а также рынка от небезопасной и некачественной продукции.

Комитет создается в качестве координационной и интеграционной площадки промышленной, научной, образовательной и регуляторной сфер.

Формирование коллегиального образования предполагается по аналогии с Наднациональным налоговым комитетом Союзного государства. Расходования средств из союзного бюджета на содержание комитета не потребуется.