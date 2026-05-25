В "Великом камне" завершается строительство логистического хаба Wildberries

В "Великом камне" завершается строительство логистического хаба известного российского маркетплейса. Единовременная емкость складских площадей составит более 50 млн единиц товаров. Запуск хаба (вблизи Национального аэропорта и транспортных магистралей М1 и М2) позволит сократить логистические издержки и сроки доставки товаров.

Этот объект - крупнейший логистический центр маркетплейса в нашей стране. К слову, это 140 тыс. квадратных метров площади. Объем вложенных инвестиций уже превышает 100 млн долларов, а количество создаваемых рабочих мест, по оценкам специалистов, составит более 5 тыс.

Проект такого масштаба - это еще и серьезное упрощение логистики для белорусских предприятий. Наши производители смогут отгружать сюда свои товары, откуда они будут оперативно разлетаться по всем странам присутствия маркетплейса, напомним, это Россия, Казахстан, Узбекистан, Армения и ряд других государств. То есть рынок просто огромный. И суть в том, что бизнесу не нужно открывать свои магазины за рубежом. Как только товар поступает на склад в "Великом камне", он автоматически становится доступен в мобильном приложении для миллионов пользователей.

Основательница компании и директор сегодня лично ознакомилась с ходом реализации проекта. Наши белорусские предприятия даже локализовали небольшую выставку своих товаров, чтобы показать то, что уже продается на маркетплейсе или то, что может еще в перспективе зайти на рынок электронной коммерции.

Татьяна Ким, основательница и директор маркетплейса Wildberries:

"Всегда очень приятно приезжать в вашу страну. Это не первая моя поездка. Вчера коллеги, которые приехали чуть пораньше, тоже восхищались, говорили, как тут красиво, как тут все хорошо и, наверное, вкусно, я тоже так думаю. Наша поездка преследует несколько разноплановых целей, много встреч. И самое главное, конечно, то, что мы приехали посмотреть, как идет ход строительства нашего логистического центра и открыть платформу роста".