Весенние ярмарки пройдут в Минске

Весенние ярмарки впервые пройдут в Минске. Сельскохозяйственная торговля уже в эти выходные развернется на площадке у "Чижовка-Арены". Локация позволит не только комфортно разместиться продавцам, но и предоставит большую стоянку для транспорта.

Основной акцент сделают на скорое начало дачного сезона. Кроме фруктов, овощей, картофеля и консервированной продукции, приглашают за саженцами и рассадой.