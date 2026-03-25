3.65 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
Весенние ярмарки пройдут в Минске
Автор:Редакция news.by
Весенние ярмарки впервые пройдут в Минске. Сельскохозяйственная торговля уже в эти выходные развернется на площадке у "Чижовка-Арены". Локация позволит не только комфортно разместиться продавцам, но и предоставит большую стоянку для транспорта.
Основной акцент сделают на скорое начало дачного сезона. Кроме фруктов, овощей, картофеля и консервированной продукции, приглашают за саженцами и рассадой.
Работать ярмарка будет с 8 утра до 16 часов. Контактные телефоны для тех, кто хочет представить свою продукцию, - на официальном сайте Мингорисполкома.