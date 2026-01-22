Внешняя торговля ЕАЭС выросла на 22 %: как цифровизация таможни помогает экономике Союза расти

В условиях кардинальной перестройки логистических маршрутов и внешнеэкономического давления ключевой задачей Евразийского экономического союза стало создание гибкой и технологичной таможенной инфраструктуры. О цифровых новшествах в сфере таможенного сотрудничества, которые уже меняют правила игры для бизнеса, и о вызовах, связанных с защитой внутреннего рынка, в программе "Актуальное интервью" рассказал член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

Подводя итоги работы в сфере таможенного сотрудничества за 2025 год, Руслан Давыдов подчеркнул, что все достижения - результат совместной работы ЕЭК и таможенных служб всех пяти стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). Ключевым направлением стала масштабная работа над Таможенным кодексом.

"В 2026 году пакет поправок в кодекс заработает. Это порядка 600 поправок, в которых говорится о цифровизации, развитии транзита и, конечно же, регулируются различные вопросы, ведь экономическая ситуация во многом изменилась в связи с санкциями", - отметил министр.

Он привел конкретный пример новых вызовов: "Вот, например, вопрос оборота контейнеров, оказался очень тяжелым. Вроде бы, ну что такое оборот контейнеров? А на практике это очень важный и беспокоящий бизнес вопрос. Вот мы его тоже урегулируем".

Одним из прорывных проектов стало развитие единой системы таможенного транзита. Как пояснил Руслан Давыдов, соглашение уже ратифицировано четырьмя странами (остался только Казахстан), и ведутся переговоры о присоединении третьих государств, например, Узбекистана.

"Что это дает? Во-первых, сокращение на одну транзитную декларацию, единую финансовую гарантию, ну и, естественно, упрощение для бизнеса, который с одной декларацией сможет в перспективе ехать, как мы говорим, от Ташкента до Бреста", - заявил член коллегии ЕЭК.

Без преувеличения историческим событием станет запуск с 11 февраля 2026 года применения навигационных пломб на всем пространстве ЕАЭС. Этот инструмент называют краеугольным камнем цифровизации таможенного контроля.

"Пломба как контролирующий орган, то есть она дает контроль над сохранностью грузового отсека, движения, нештатными ситуациями, "невскрытия", остановки, отклонения от маршрута и так далее", - объяснил Руслан Давыдов.

По его словам, пломба -это гораздо больше, чем просто защита от вскрытия. В нее можно загружать данные о перевозке и перевозчике для системы управления рисками, а бесконтактное считывание информации открывает путь к полной автоматизации контрольных точек.

"Транспортным ведомством это дает очень большие возможности по оптимизации работы, сокращению контрольных мероприятий и ускорению прохождения контрольных точек. Это очень перспективный инструмент", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что пилотный проект между Россией и Беларусью уже показал отличные результаты - около 80 тыс. перевозок, с ежемесячным приростом в 8 тыс.. При этом сегодня на рынке доминируют китайские пломбы, но уже с 2026 года в силу должно вступить решение об использовании пломб, произведенных на территории ЕАЭС, что станет стимулом для развития цифрового производства в странах Союза.

Отдельным важным итогом года стала работа по защите внутреннего рынка ЕАЭС от недоброкачественной и контрафактной продукции. Руслан Давыдов привел шокирующие цифры, озвученные на антиконтрафактном форуме в Минске.

"Говорилось, что практически 100 % детских подгузников, ввозится как контрафакт... 37 % детских игрушек - контрафактные. А это мы понимаем, ребенок в рот тащит, там, фенол, еще какие-то вещи, которые недопустимы. Школьная форма: до 50 % контрафактной ткани используется. Ребенок сидит в классе целый день в этой форме", - с тревогой отметил министр.

Он подчеркнул, что выстраиваемая система управления рисками и унификации контроля как раз направлена на решение этих проблем, ведь контрафакт часто сопровождается нарушениями в части таможенной стоимости и недоплатой платежей.

Отвечая на вопрос о влиянии цифровизации на экономическое развитие, Руслан Давыдов привёл убедительные макроэкономические данные, которые говорят сами за себя: "С 2020 по 2024 год внешняя торговля ЕАЭС выросла на 22 %, взаимная на 81 %. Это вот очень серьезные результаты".

По мнению министра, именно цифровизация таможенной сферы стала одним из ключевых факторов, позволивших экономике Союза не просто выстоять, но и расти, несмотря на беспрецедентное внешнее давление.

"Мне хочется все-таки верить, что именно цифровизация в таможенной сфере, выравнивание условий хозяйствования, та работа, которая проводится таможенными службами, именно это является одним из важных факторов, который нам позволяет в Евразийском Союзе, несмотря на гигантские, исторически непомерные санкции, закрытие границ, все-таки расти экономически", - резюмировал Руслан Давыдов.