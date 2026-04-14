Фото БЕЛТА

"Развитие мира на основе технологического суверенитета и принципов энергетической справедливости" - это главный лейтмотив международного форума "Энергопром", который уже не первый год собирается в Казани. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Площадка, где диалог ведут профессионалы отрасли: те, кто отвечает за свет, тепло и воду в наших домах. Не секрет, что надежное энергоснабжение - это и фундамент развития экономики. А значит, от работы энергетиков зависит благополучие страны и комфорт ее жителей.

Форум "Энергопром" становится все более значимым не только в России, но и за рубежом. А количество участников в этом году выросло вдвое.

"На выставке мы увидели множество компаний, которые представляют свою продукцию. В этом мы видим колоссальный ресурс для импортозамещения и локализации производств Российской Федерации. Мы считаем, что именно на таких мероприятиях и происходит доверительный диалог между заказчиком, поставщиком, разработчиком, у всех появляется возможность для дальнейшего продвижения своей продукции, услуг и обмена опытом", - отметил заместитель гендиректора компании по производству компрессорного и газоперекачивающего оборудования Игорь Турусов.

Впервые с национальной экспозицией - какие разработки Беларусь представила на "Энергопроме" в Казани

К тому же ранее это была региональная площадка, а ныне у нее статус федеральной для обсуждения будущего энергетики, обмена опытом и возможности показать, кто и в чем силен и чем готовы удивлять.

Все больше становится легковых авто на зеленых номерах. Подтягивается и другая техника. Для них предлагаем наше решение по зарядке. Частная компания работает на внутренний рынок, но готова выходить и на экспорт. Показывает все преимущества зеленой энергетики.

В рамках форума развернулась выставка площадью более 8 тыс. кв. м. Свои разработки представили 110 компаний из 20 регионов России, а также Китая, Индии, Турции, Малайзии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Беларуси. С каждым нам есть, что обсуждать за столом переговоров.

Впервые с национальной экспозицией - какие разработки Беларусь представила на "Энергопроме" в Казани

"В чем высокие компетенции у Росатома в области ядерной медицины? Это, конечно, взаимодействие с промышленным блоком в рамках ремонта нашего оборудования. У каждого из нас есть соответствующие компетенции. Не секрет, что с уходом части тех сервисных организаций, которые раньше поддерживали это оборудование, мы теперь должны своими силами его восстанавливать, ремонтировать. Мне кажется, мы справляемся с этой ситуацией, нам помогают наши российские коллеги-партнеры", - подчеркнул замминистра энергетики Беларуси Константин Аношенко.

А для этого нужны идеи, их финансовая подпитка, привлечение инвестиций в энергоотрасль, рациональное использование природных ресурсов и импортозамещение от газовых турбин, электрокаров до программного обеспечения тренажеров. Это ключевая тема, которую обсуждали в Татарстане. Говорили о кооперации лидеров отрасли, насколько это важно сегодня и как энергетика меняет направление целых отраслей.

При этом важно отметить, что впервые на этом форуме Беларусь представлена не стендами отдельных компаний, а национальной экспозицией. Здесь собрались десятки белорусских предприятий, которые уже работают на рынке Татарстана. Но среди новичков есть и те, кто в Казани каждый год со своей экспозицией.

Впервые с национальной экспозицией - какие разработки Беларусь представила на "Энергопроме" в Казани

Участие наших предприятий в электроэнергетическом форуме - это уникальная возможность по выстраиванию межрегиональных и международных кооперационных цепочек для обмена опытом и планирования совместных проектов.

Говорили также на площадке этого форума, насколько важна сегодня и востребована профессия инженера. Это будущее и конкурентное преимущество каждой страны. Здесь на выставке с помощью виртуальной реальности можно себя попробовать и в новой профессии.

Хорошо оточенное мастерство - это отличное подспорье в дальнейшей работе. И его важно повышать всем и лидерам, а также новичкам электроэнергетической отрасли, ведь она стала стратегическим направлением во всем мире.